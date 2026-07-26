Une pétition pour exclure l'Argentine de la Coupe du monde réunit plus de 23 millions de signatures

Une pétition appelant l’exclusion définitive de l’Argentine de la Coupe du monde a explosé les compteurs en ligne ces dernières semaines, selon les informations d’Euronews. Maintenant clôturée, elle a rassemblé plus de 23 millions de signataires.

Lancée après un Mondial marqué par plusieurs polémiques autour de l'Albiceleste, la pétition intitulée "Argentina Out" provient de 170 pays et dépasse largement son objectif initial de 5 millions de signatures.

Désormais clôturée, la pétition vise la Fifa et les arbitres, "biaisés en faveur de Lionel Messi et de l’Argentine". "Pourquoi le reste du monde devrait-il concourir quand le vainqueur est déjà désigné ? Excluez l’Argentine de la Coupe du monde et donnez à tous les autres une chance équitable", peut-on y lire.

If FIFA (Gianni Infantino) ran other sports, Messi and Argentina would win there too. pic.twitter.com/9VcMdtC7Eh — Alternative News (@AlternatNews) July 18, 2026

- Une pétition proche du record historique -

Avec plus de 23,3 millions de signatures, "Argentina Out" est devenue l’une des pétitions les plus populaires de l’histoire d’internet.

Elle est la deuxième plus signée de l’histoire puisqu’elle n’est qu’à, environ, un million de soutiens du record enregistré par le Guinness, détenu par "Jubilee 200", campagne lancée en 1997 pour demander l’annulation des dettes jugées insoutenables des pays les plus démunis.

Cette mobilisation n’est pas sans rappeler une autre pétition devenue virale après la finale de la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine face aux Bleus. Lancée par des argentins en réponse aux critiques françaises, elle réclamait que "la France arrête de pleurer" et avait réuni plus de 750.000 signatures.

La FIFA n'a donné aucune suite à cette demande. La Fifa a par ailleurs précisé que l’Argentine fera l’objet d’une enquête pour des altercations entre joueurs argentins et espagnols lors de la finale du Mondial.

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