La déchèterie éphémère du TO revient à La Possession et à Saint-Leu ce samedi

Ce samedi 9 mars de 8h à 15h, la déchèterie éphémère du Territoire de l'ouest revient à La Possession et à Saint-Leu. Les rendez-vous sont donnés sur le parking à l'angle des rues E. Texer et B. Justin au centre-ville de La Possession, et pour Le Plate, cela se passe sur la place Maxime Laope.

Si vous êtes un particulier (non professionnel), vous pouvez y apporter vos déchets végétaux, vos encombrants et vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), dans la limite d’un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de cinq petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.

Attention, les ordures ménagères, les gravats, les batteries et les pneus ne sont pas acceptés.

Retrouvez le planning complet ici.