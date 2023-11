Le réseau Kar’Ouest relance l’opération "10 bouteilles = 2 voyages"

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction de Déchets, Kar’Ouest s’associe une nouvelle fois à Cycléa et au Territoire de l'Ouest pour l’opération "10 bouteilles = 2 voyages". Du 17 au 25 novembre, les usagers Kar’Ouest, et les habitants du Territoire de l’Ouest sont invités à venir remettre leurs bouteilles en plastique dans les bacs dédiés situés dans les points de passages et les agences Kar’Ouest. Pour 10 bouteilles rapportées, ils seront crédités de deux titres de transports sur leur Karte Ouest. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La SEMTO oeuvre déjà depuis quelques années, pour réduire son empreinte environnementale en mettant en place des nouvelles solutions et outils techniques visant à tendre vers le zéro déchet avec notamment le déploiement d’une billettique sans contact, le M-Ticket, la Karte Ouest personnalisable et rechargeable ou encore la dématérialisation des inscriptions aux transports scolaires.

Au-delà d’encourager la dématérialisation (via les titres numériques), l’objectif est de sensibiliser usagers et administrés aux gestes écocitoyens, notamment au tri. Les bouteilles seront réintroduites dans le circuit industriel pour y être transformées. Elles serviront à fabriquer de nouveaux objets en plastique.

A cet aspect environnemental, s’ajoute une dimension sociale grâce aux bouchons récupérés dans des urnes dédiées. En effet, suivant la quantité de bouchons collectés, Cycléa reverse l’équivalent de 150 euros/tonne à l’association Handi Bouchons pour l’aider à financer des projets et du matériel sportif à destination de personnes porteuses de handicap.

* Les collectes se font de 7h à 18h au pôle d'échanges Roger et Odette MOFY au Port ainsi qu'à la gare routière de St-Paul et de 8h à 15h, dans les agences commerciales Kar'Ouest

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com