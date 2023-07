Le TCO célèbre la fête de la mer et des littoraux

La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul et Trois-Bassins vont célébrer la fête de la mer et des littoraux du jeudi 6 au samedi 8 juillet 2023. Afin d’informer et de sensibiliser les visiteurs sur l’impact des déchets sur la faune marine, les cinq communes du TCO vont mettre en place des stands de sensibilisation (Photo: rb/www.imazpress.com)

Durant cette manifestation des médiateurs présent auront pour mission de sensibiliser le public sur l’importance de préserver les littoraux réunionnais et de limiter les déchets qui se trouvent dans les océans, au travers des maquettes interactives, des jeux éducatifs et d’une sensibilisation en itinérance.

A travers cette initiative les organisateurs chercher à "mieux faire comprendre comment nos actions quotidiennes peuvent avoir un impact direct sur la faune marine et l’écosystème côtier".

-Trois jours festifs et pédagogiques de sensibilisation -

Du jeudi 6 au samedi 7 juillet 2023, les réunionnais sont inviter dans les cinq communes du TCO qui participent à cet évènement national. Au programme :

Jeudi 6 juillet 2023 :

• 9h à 11h : Plage de Saint-Paul

• 13h à 16h : Parvis de la mairie de La Possession, en partenariat avec l’école Évariste de Parny

Vendredi 7 juillet 2023 :

• 9h à 11h : Pôle d’échanges Odette et Roger Mofy au Port, en partenariat avec l’école Georges Thiebaut

• 13h à 16h : Front de mer de Saint-Leu, en collaboration avec l’école Saint-Leu Centre

Samedi 8 juillet 2023 :

8h à 13h : Marché du Terroir et du Savoir-Faire à Trois-Bassins

-Un événement d’envergure national-

Initiée en 2019, la fête de la mer et des littoraux est conçu pour sensibiliser le public aux enjeux de la mer et des littoraux, mettant ainsi à l’honneur le patrimoine maritime sous toutes ses formes : naturel, historique, culturel, culinaire et militaire.

Cette cinquième édition à un objectif ambitieux, proposer 1 500 évènements sur l’Hexagone et les Outre-mer.

Cette année l’événement qui aura lieu du 6 au 9 juillet dans l’Hexagone, aura pour ambassadeurs le virtuose Gautier Capuçon et Marie Hourrière peintre officiel de la marine.