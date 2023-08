Le TCO fête la journée mondiale du Chat dans l’Ouest

A l’occasion de la journée mondiale du chat, le TCO organise une campagne de sensibilisation du mardi 8 au dimanche 13 août 2023 à la Possession, au Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins. L’objectif : "responsabiliser les maîtres des quatre pattes" indique le TCO dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: rb/ www.imazpress.com)

Nos médiateurs seront présents en itinérance et/ou sur des stands pour partager des conseils sur les soins, la stérilisation, l’adoption, l’identification, etc…

Cette campagne de sensibilisation vise aussi à responsabiliser les maîtres des quatre pattes.

Nos médiateurs vous donnent rdv les :

• Mardi 8 août, dans la braderie du Port de 10h à 14h

• Vendredi 11 août, à la Pointe Gourmande à Trois-Bassins de 16h à 18h

• Samedi 12 août au Marché forain de la Possession de 7h à 12h au Marché nocturne de Saint-Gilles-Les-Bains de 16h à 18h.

• Dimanche 13 août à la Fête de Piton de 10h à 17h

-Quelques conseils-

Si vous envisagez d’adopter un chat, vous devez prendre conscience de tout ce que cela implique :

• Tout d’abord, assurez-vous que vous avez les moyens de prendre soin d’un chat. Il faut en effet …

• Lui consacrer du temps

• Avoir de l’énergie pour jouer avec lui, le câliner, le laver, le brosser,

• Avoir l’argent nécessaire pour le nourrir, le faire soigner …

En tant que propriétaire d’un chat, vous avez certaines obligations légales et morales envers votre animal. Ces obligations incluent de :

• Fournir à votre chat une nourriture saine et de l’eau fraîche en permanence.

• Fournir à votre chat un endroit sûr et confortable pour vivre, à l’intérieur ou à l’extérieur.

• Fournir à votre chat des jouets et des activités pour l’aider à rester actif et mentalement stimulé.

• Emmener votre chat chez le vétérinaire pour des examens et des vaccinations réguliers.

• Identifier votre chat avec une puce électronique.

• Pour lutter contre la prolifération des chats, il est fortement conseiller de les stériliser.

Depuis plusieurs années, nous proposons aux habitants du territoire Ouest (sous certaines conditions) de stériliser leurs animaux domestiques (chats et chiens).

En complément du dispositif d’aide à la stérilisation animale gratuite pour les personnes non imposables sur le revenu, une prise en charge partielle est maintenant possible pour les foyers de tranche fiscale intermédiaire.