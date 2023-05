Le TCO organise l'événement "Zartizan péi dann por SinZil"

L’événement "Zartizan péi dann por SinZil", organisé par le TCO en partenariat avec Arts et Tradition, se tiendra le dimanche 28 mai et le lundi 29 mai 2023, de 8h à 18h. Ce marché est l’occasion de rencontrer de nombreux exposants dans un lieu emblématique de Saint-Gilles : le port de plaisance. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous (Photo TCO)

Que vous soyez à la recherche d’un cadeau original ou simplement en quête de découvertes culturelles, ce nouveau rendez-vous rassemble une grande variété de produits artisanaux, allant de la poterie aux bijoux, en passant par la broderie et les vanneries. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir les richesses du patrimoine culturel de notre territoire.



Ouvert au public le dimanche 28 mai et le lundi 29 mai 2023, de 8h à 18h. Pendant deux jours, vous pourrez flâner dans les allées du marché, admirer les créations des artisans, discuter avec eux et en apprendre davantage sur leur savoir-faire.



Venez nombreux pour passer un moment convivial et découvrir les trésors de notre patrimoine culturel !