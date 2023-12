Le TCO présente son projet Ecocité au Salon de l'immobilier d'entreprise

Le Territoire de l'ouest (TCO) et le Club immobilier océan Indien sont présents au Salon de l'immobilier d'entreprise (SIMI) à Paris du 12 au 14 décembre 2023 pour présenter le projet Ecocité. C'est la première fois que La Réunion est représentée à ce salon, et c'est une "réelle opportunité pour le territoire de l’Ouest de pouvoir présenter ces projets d'aménagement qui se déploient sur trois communes : La Possession , Le Port et Saint-Paul représentant plus de 5000 hectares" indique le TCO.

"Nous sommes là pour accompagner le Club immobilier de La Réunion, et montrer le travail qui est fait dans l'île, notamment dans le territoire de l'ouest" indique Emmanuel Séraphin, président du TCO, présent au salon.

"Cette Ecocité, insulaire et tropicale, développe actuellement des procédés spécifiques à la zone qui sont aujourd'hui sollicités au niveau national et international" détaille-t-il. "Les entreprises qui travaillent sur La Réunion sont sollicitées pour amener leur expertise. Etre ici nous permet aussi de nous confronter à ce qu'il se passe ailleurs pour que nous bénéficions de leur expertise" ajoute-t-il. Ecoutez :

L'Ecocité prévoit de construire 35.000 logements, sera composée de 25% d’espaces naturels, 22 km de côte aménagés et 20% d’espaces agricoles. 37 km de nouvelles voies dédiées aux transports en commun sont prévues, ainsi que 350 000 m2 de surfaces de plancher dédiées aux activités économiques (hors ZAP).

"Dans ce contexte de crise de l'immobilier, cette réserve foncière disponible sur le territoire de l’Ouest vise à montrer le potentiel et le niveau de réalisation sur le territoire" rappelle TCO.