Le Territoire de l'Ouest et La Possession s'engagent pour la réduction des déchets

La ville de La Possession et le Territoire de l'Ouest (TO) annoncent le lancement d'une nouvelle expérimentation "verte", à l'occasion de la Journée internationale zéro déchet, ce samedi 30 mars 2024. Les habitants des quartiers du Cœur de ville et de Saint-Laurent pourront, dès les prochains jours, s'essayer au compostage communautaire, grâce à des bacs installés sur le territoire (photo rb/www.imazpress.com)

Depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi AGEC (la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire), le tri des déchets verts et alimentaires à la source est obligatoire pour les particuliers et les professionnels.



Ces biodéchets représentent un tiers des déchets non triés des Français, alors que des solutions simples existent. Le compostage en fait partie.



Désormais, les habitants des quartiers du Cœur de ville et de Saint Laurent pourront déposer leurs déchets alimentaires dans les bacs d'apport volontaire qui ont été installés par le Territoire de l'Ouest. Précisément, les déchets suivants sont acceptés:

préparation de repas (épluchures, coquilles d'œufs, ...),

restes de repas (viandes, poissons, riz, pâtes, fruits et légumes,...

aliments périmés sans emballage (fromage, pain, ...)

thé & café (sachet, filtre, marc)

papier essuie-tout

A travers cette démarche de transformation des déchets en ressource, la ville et le TO souhaitent rendre les citoyens éco-responsables et démontrer que même en habitat collectif, il est possible d'agir pour l'environnement.



Alors que l'expérimentation n'a pas encore démarré, une vingtaine de foyers a déjà fait part de son intérêt.



- Une démarche vertueuse engagée de longue date -

D'un point de vue environnemental, la ville de La Possession, avec l'appui du Territoire de l'Ouest qui possède la compétence "déchets", est engagée depuis 2020 dans un programme complet de préservation des ressources. Un panel d'actions a déjà été entrepris conjointement par les équipes communales et intercommunales, et porte ses fruits, que ce soit au niveau de la restauration scolaire, des particuliers en case à terre ou de ceux en immeuble collectif.

Pour les établissements scolaires :

A l'école Simone Veil par exemple, environ 2000kg/an de reste de cantine sont valorisés par voie de compostage (démarrage en septembre 2023).



Quand le compostage n'est pas possible sur place, un tri et un stockage des restes alimentaires via des bacs bokashi sont alors mis en place, permettant la production d'un compost de très grande qualité, destiné à la pépinière communale. Au vu des résultats probants,6 nouvelles écoles ont prévu de rejoindre l'aventure. A terme, cette opération permettra de transformer 12 000kg de déchets en 4 000kg de matières fertilisantes.

Pour les particuliers en case à terre

Depuis 2019, le Territoire de l'Ouest a équipé plus de 1000 foyers d'un composteur individuel, permettant le tri et la valorisation de 300 000kg de déchets végétaux et alimentaires.

Pour les particuliers en habitat collectif

En 2023, deux expérimentations de tri et de valorisation (compostage) des biodéchets ont été menés avec les habitants des rues Moulin Joli et Hô Chi Minh, sous l'impulsion du TO. Selon une enquête de satisfaction, ces points d'apport volontaire ont été utilisés par 83% des foyers.



Enfin, il est aussi possible de demander un accompagnement au compostage collectif au TO, comme c'est déjà le cas pour les résidences Sirius et Melchior depuis début 2023 (50 foyers participants au total).



Convaincus qu'il n'y a pas de petits gestes pour la planète, la ville de La Possession et le Territoire de l'Ouest multiplient les actions en faveur de l'environnement. Si le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas, il est néanmoins possible, preuve en est, d'agir chacun à son niveau.