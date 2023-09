Le Territoire de l’Ouest s’invite au Salon Lokal

Le Territoire de l’Ouest vous donne rendez-vous les 8,9,10 septembre prochain au SALON LOKAL. Ce tout premier salon de la production industrielle, agricole, artisanale et de l’économie circulaire de La Réunion gratuit se tiendra au parc des expositions de la Nordev Saint-Denis de 9 h à 18 h. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Trois jours inédits où le grand public pourra venir rencontrer les talents et l’ensemble des acteurs de l’Ouest qui valorisent les filières de la production locale et s’engagent dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire.

Un programme riche avec des tables rondes sur les thématiques telles que l’agriculture, l’alimentation, le recyclage, la formation, l’emploi, l’artisanat, les industries culturelles et créatives, la production locale, la construction durable, le numérique et l’économie circulaire pour informer, sensibiliser et faire agir la population réunionnaise.



Installé dans le HALL D – D 34, le Territoire de l’Ouest vous invite à « découvrir, innover et vivre l’Ouest » durant ces 3 jours avec nos animations telles que :



jeux vidéo, ateliers de réparation de gadgets numériques (tablettes, ordinateurs, téléphones…), de montage jardinière en kit, de dessins autour de la « ville de demain », réalisation de la fresque du climat, dégustations et présentations de produits locaux de nos Ateliers Chantiers d’insertions (ACI) et des entreprises de notre territoire qui sont pour la plupart d’entre eux installées dans l’une de nos 23 zones d’activités économiques.



Ainsi, vous pourrez rencontrer des professionnels experts dans leur domaine et partagez vos expériences.

À cette occasion, Le Territoire de l’Ouest présentera ses forces vives qui construisent et font vivre le territoire #POULAVI.



L’objectif est de se projeter dans de nouvelles perspectives confrontées aux enjeux de demain, de fédérer tous les acteurs vers une coopération territoriale soutenue et accompagnée par l’institution et enfin de pouvoir assumer sa position de capitale économique de La Réunion.