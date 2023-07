Les déchèteries éphémères de retour dans les communes du TCO

Recyclage et troque

Le TCO vous informe du retour de ses déchèteries éphémères et du Trokali mobile au centre-ville de La Possession et à la Plate à Saint-Leu, de 8h à 15h. Une occasion pour "amener vos déchets végétaux, encombrants et objets électroniques" indique le TCO. Ci-dessous le publions le communiqué (Photo: TCO)

Dans le Trokali, vous pourrez déposer les objets dont vous ne vous servez plus, encore en bon état.

Pensez à notre opération Trok'Ekol pour les effets scolaires. Vous trouverez peut-être aussi des objets qui vous intéresseront.