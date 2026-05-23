Ravine Saint-Gilles : une opération pour retirer la laitue d’eau

Le Territoire de l’Ouest est intervenu dans la ravine Saint-Gilles pour retirer de la laitue d’eau, une plante qui flotte à la surface et qui peut se multiplier très rapidement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo TO)

Cette opération est menée par le service GEMAPI du Territoire de l’Ouest, chargé de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

La laitue d’eau peut former des tapis végétaux très denses. Lorsqu’elle se développe trop fortement, elle peut gêner le bon écoulement de l’eau, favoriser la formation d’embâcles et contribuer au développement de gîtes larvaires pour les moustiques.

Son accumulation peut aussi fragiliser l’équilibre naturel de la ravine, en limitant la lumière et l’oxygénation nécessaires à la vie aquatique.

L’objectif n’est donc pas d’intervenir de manière systématique, mais d’agir au bon moment, lorsque le développement de cette plante devient trop important pour le milieu.

- Une gestion adaptée des milieux aquatiques -

Depuis 2018, le Territoire de l’Ouest exerce la compétence GEMAPI, qui comprend notamment la protection et la restauration de certains milieux aquatiques. La ravine Saint-Gilles fait partie des secteurs suivis dans le cadre de la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Sur le terrain, les interventions sont adaptées à l’état du milieu. Selon les situations, il peut s’agir d’opérations ponctuelles d’enlèvement, de surveillance régulière ou d’actions ciblées pour limiter la propagation de nouvelles espèces.

Cette approche permet de préserver les ravines, de limiter les risques liés aux fortes pluies et de maintenir un meilleur équilibre écologique.