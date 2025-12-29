Territoire de l'Ouest : dégradation temporaire de la qualité de l'eau dans plusieurs zones à Saint-Paul

La Régie La Créole informe les habitants de la ville de Saint-Paul qu'une dégradation non définitif de la qualité de l'eau est observée dans les secteurs suivants : les hauts de Bois-De-Nèfles, aux abords de la route Hubert-Delisle (réservoir R1), la partie haute du secteur de Sans-Souci (citerne rouge et au-dessus) et au Bras-Mort. (Photo : RB /imazpress.com)

Dans l’attente d’un retour à la normale, il est recommandé aux habitants d’utiliser de préférence de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments. À défaut, l’eau du robinet doit être portée à ébullition pendant au moins trois minutes avant consommation.



L’eau du réseau reste utilisable sans restriction pour les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage, etc.).

Les équipes de La Créole sont mobilisées pour rétablir la situation dans les meilleurs délais et remercient les usagers de leur compréhension.