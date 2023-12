Territoire de l'Ouest : le centre artistique de Plateau Caillou est inauguré

L'inauguration du centre artistique de Plateau Caillou a eu lieu ce jeudi 21 décembre 2023. Plusieurs concerts, donc celui de Pixl, étaient programmés pour célébrer l'ouverture de ce centre nommé après l'artiste Françoise Lallemand. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Cela fait 10 ans que le Territoire de l'ouest a lancé la conception d'une école intercommunale, que nous avons appelé Françoise Lallemand" explique Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du TO. "Une artiste lyrique qui a été à l'opéra de Paris, qui a fait de grandes scènes et qui a brillé dans le monde. On a voulu garder son image et son parcours ici, et le transmettre" détaille -t-il.

30 points d'apprentissage d'arts sont déjà présents sur le territoire. "C'est un aboutissement et un vrai plaisir" se réjouit-il. Ecoutez :

Cinq millions d'euros ont été investis dans la construction de ce centre culturel. 760 élèves s'y sont déjà inscrits, avant même l'ouverture des locaux.

"Il faut que chaque marmay qui veut apprendre quelque chose en ait la possibilité, quelque soit son milieu social. Il faut qu'il y ait un accès à la culture" conclut Emmanuel Séraphin.

L'inauguration a été rythmée par des concerts. L’association du quartier de Plateau Caillou EKOUTANOU était au rendez-vous. Regardez :

