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Territoire de l'Ouest : les Rencontres de la Location Saisonnière réunissent les acteurs du tourisme

  • Publié le 30 septembre 2026 à 11:44
  • Actualisé le 30 septembre 2026 à 11:47
Territoire de l'Ouest : les Rencontres de la Location Saisonnière réunissent les acteurs du tourisme

Ce mardi 29 septembre 2026, les Rencontres de la Location Saisonnière ont réuni les acteurs du tourisme à La Réunion. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Territoire de l'Ouest)

Tourisme, Location, Economie

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1 Commentaires
Paul %Mac Watson
Paul %Mac Watson
9 minutes

Las acteurs du "je fous les locaux à la rue car les touristes ça rapporte plus "....
56.000 foyers en attente de logement par chez nous... Rien que ça...

Mais on préfère importer des touristes, sporadiquement
Ou bien on les laisse s'installer dans des fourgons insalubres, formant des camps de réfugiés, qui chient partout (lagon, forêts), mais que l'IRT adore.

L'IRT adore la merde dans notre Nature déjà bien maltraitée par les locaux...

Le Patrimoine Mondial de l'Unesco est-il informé de cela????

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