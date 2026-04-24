À Bras-Panon, la Foire agricole 2026 entre tradition et renouveau

À Bras-Panon, la Foire agricole revient en 2026 avec pour slogan "Des métiers, une passion". L’événement, qui se tiendra du 8 au 17 mai, espère accueillir près de 150.000 visiteurs. 280 exposants et plus de 300 animaux seront présents. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Féminisation du métier, renouvellement des générations, adaptation aux défis climatiques : plusieurs thématiques sont mises en avant pour cette édition.

"La Foire doit être un lieu de transmission et de réflexion", explique la ville.

Huit catégories de concours sont prévues pendant la foire, avec l’introduction de nouvelles épreuves comme la meilleure bière artisanale ou la rillette de canard.

Cette année, 8 catégories concernées : miels, rillette de canard, crème à base de fruits, bière artisanale, plus beaux cabris, meilleur coupeur de canne et meilleure coupeuse de canne, plus grande gousse de vanille et recettes autour du fruit à pain.

Le grand public pourra par ailleurs s’initier aux gestes agricoles, rencontrer les acteurs du secteur ou encore participer à des ateliers culinaires animés par des chefs locaux.

Concerts, spectacles, concours de chant et élection de Miss Bras-Panon sont prévus pendant les dix jours de programmation, avec plus de 50 artistes attendus sur scène.

Journée dédiée aux enfants, animations pour les seniors, matinée silencieuse pour les personnes atteintes d’autisme ou encore initiatives en faveur des publics en situation de handicap visuel viennent compléter le programme.

Retrouvez le programme complet ici.

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