"France 2030 Régionalisé" : une enveloppe de 2,4 millions d’euros pour l’année 2026 allouée à La Réunion

Le dispositif "La Réunion – France 2030 régionalisé", ouvert depuis le 1er décembre 2022, est prolongé pour l’année 2026 avec une enveloppe complémentaire de 2,4 millions d’euros, cofinancé par l’État et la Région Réunion. Sur la période 2022-2026, ce programme représente désormais une enveloppe globale de 5,4 millions d’euros dédiée au soutien des projets d’innovation du tissu économique régional. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le dispositif se décline en deux axes :

• "Projets d'innovation à La Réunion" : Cet appel à projet cible les projets d’innovation portés par une entreprise individuelle, PME ou ETI, implantées à La Réunion, engagées dans des démarches de recherche, de développement et d’innovation y compris non technologique. Il vise à favoriser leur croissance et leur compétitivité.

• "Projets de filières à La Réunion" : Ce volet soutien la structuration de filières régionales en finançant des dépenses mutualisées d'investissement ainsi que des projets de recherche et développement. Il s’adresse aux entreprises, aux acteurs économiques et aux organismes de recherche et du territoire.

L'ambition est d'assurer un cadre favorable à l'émergence et au développement de projets innovants, contribuant à la création d’emplois et à la réponse aux enjeux du territoire. Il s'agit de développer et de mobiliser les talents du territoire à travers les entreprises, leviers essentiels du développement de l’innovation et du renforcement des filières.

Les candidats peuvent directement déposer leur dossier et consulter les cahiers des charges des deux dispositifs sur le site dédié mis en place par Bpifrance : http://france2030.regionreunion.com/

Bpifrance assure, pour le compte de l’Etat et de la Région Réunion, l’instruction, la contractualisation ainsi que le suivi technique et financier des projets. Les équipe de Bpifrance, chargées de l’accompagnement des porteurs de projets se tiennent à leur disposition : [email protected]

- France 2030 à La Réunion -

Les projets doivent s’inscrire en cohérence avec les orientations stratégiques définies par le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), la stratégie de "Nouvelle Economie" de la Région Réunion (fixe les orientations stratégiques des politiques régionales en faveur du développement économique) et la stratégie de spécialisation intelligente sociale et soutenable (S5).

Les domaines stratégiques et technologies éligibles sont les suivants :

- l’économie verte,

- l’aménagement et le bâti tropical,

- le déploiement des systèmes énergétiques décentralisés et décarbonés,

- la transition numérique,

- la santé durable des populations vulnérables,

- les sociétés créoles inclusives,

- l’économie bleue,

- les écosystèmes terrestres,

- les risques naturels.

Les projets en faveur de la transition écologique sont également recherchés.

France 2030 est un plan d’investissement ambitieux dédié au financement des projets innovants et à leur industrialisation. Il est doté au niveau national d’une enveloppe financière de 54 milliards d’euros sur cinq ans. Il vise à soutenir les projets innovants et leur industrialisation, en mobilisant les acteurs économiques, académiques et territoriaux pour répondre aux défis écologiques, économiques et sociétaux.

Depuis le lancement du plan, 66 projets ont été soutenus à La Réunion, réprésentant un montant total de 48,8 millions d’euros d’aides, dont 11 projets d’entreprises financés dans le cadre du volet régionalisé pour 2,36 millions d’euros.

Pour aller plus loin et consulter tous les appels à projets nationaux : www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures