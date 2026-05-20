La Réunion accueille les Rencontres des aéroports français et francophones 2026

Du 20 au 22 mai 2026, La Réunion accueillera l’un des rendez-vous majeurs de la communauté aéroportuaire francophone : la 6ème édition des Rencontres des Aéroports Français & Francophones, organisée par l’Union des Aéroports français & francophones (UAF & FA). À cette occasion, l’Aéroport La Réunion Roland Garros sera l’hôte de l’événement, qui se tiendra au Musée Stella Matutina. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pendant trois jours, La Réunion deviendra le point de convergence des acteurs du transport aérien francophone. Plus de 130 aéroports issus de l’hexagone, des DROM, d’Afrique francophone et de l’océan Indien, seront réunis aux côtés des principaux acteurs du secteur : dirigeants d’aéroports, compagnies aériennes, partenaires institutionnels, entreprises spécialisées, ainsi que plus de 60 exposants et sponsors mobilisés pour cette édition.

"À La Réunion, l’aviation n’est pas un luxe : c’est une nécessité. Elle est le lien vital qui relie l’île au reste du monde. Mais elle est aussi, ici, une expérience vécue. Mais elle est aussi, ici, une réalité pleinement ancrée dans la vie des habitants, qu’elle accompagne dans leurs parcours personnels, familiaux et professionnels. C’est tout le sens de ces Rencontres : rappeler que derrière les enjeux techniques et économiques, il y a d’abord une réalité humaine — celle de territoires pour lesquels l’aviation est essentielle", dit Thomas Juin, Président de l’UAF&FA

Au programme : conférences plénières, ateliers thématiques et temps d’échanges dédiés aux grands enjeux du transport aérien d’aujourd’hui et de demain. Les discussions porteront notamment sur la sûreté et la sécurité aéroportuaires, la continuité territoriale, la transition environnementale, l’innovation technologique, l’intelligence artificielle, ainsi que le développement des drones et des nouvelles solutions opérationnelles.

Véritable plateforme d’expertise, de coopération et de partage d’expériences, ces Rencontres contribuent à faire émerger les meilleures pratiques du secteur tout en renforçant les synergies entre territoires francophones. Elles constituent également une opportunité de valoriser La Réunion comme un territoire stratégique et innovant au cœur des transformations du transport aérien.

Au-delà des temps professionnels, les participants pourront également découvrir la richesse culturelle et l’art de vivre réunionnais à travers plusieurs temps de convivialité et de networking organisés tout au long de l’événement.



