À la une de ce dimanche : un "Songe bleu", Grande Fontaine, bombardements en Iran, insolite, canicule et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 28 juin 2026 : - [Photos] Un "Songe bleu" pour révéler toute la beauté des plantes de La Réunion - [Photos-Vidéo] Grande Fontaine : à Saint-Paul, un quartier entre paysages, mémoire et moulin à souvenirs - Nouveaux bombardements américains en Iran, que Trump menace encore d'anéantir - Insolite : interdits de stade pour pensions non payées et une Française élue pire photographe du monde - Canicule : quand les arbres arrêtent de transpirer - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche calme (Photo www.imazpress.com)

Jusqu'au 1er juillet 2026, est présenté à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis, "Le Songe Bleu". Un hommage artistique, photographique d'Anne-Marielle Boyer aux plantes pei. À cette faune que chaque Réunionnais connaît dans sa cour ou sur le bord du chemin, sans prendre le temps de se rendre compte qu'elles font partie du patrimoine réunionnais. Anne-Marielle Boyer met ces plantes en lumière grâce au principe de cyanotype, un procédé photographique ancien qui révèle toute la beauté des végétaux.

Grande Fontaine est un quartier verdoyant de la commune de Saint-Paul. Entre ses cocotiers, ses manguiers et son air humide, l'endroit offre de belles balades à pied ou à vélo. Avec son moulin à eau, il est devenu un lieu de rassemblement et de loisir, en famille ou entre amis. Pour Marie, gramoun qui y a vécu son enfance, Grande Fontaine est bien plus qu'une simple carte postale, c'est un endroit où le quotidien humain s’adapte à la volonté de mère nature. Découvrez ce quartier emblématique de Saint-Paul à travers les images que vous offre Imaz Press.

Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour le deuxième jour de suite samedi, en riposte selon eux à une attaque iranienne contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, les deux pays s'accusant mutuellement de violer leur fragile cessez-le-feu.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026, le voici. IIs ne paient pas leurs pensions alimentaires, 13.000 supporters argentins privés de Coupe du monde. Blanche Mortemard vient d’être sacrée "pire photographe du monde" à l’issue d’un concours organisé par la compagnie aérienne Icelandair.

Il est déjà mort mais ne le sait pas encore. Le chêne n°37 ne transpire plus et finira par tomber dans une forêt de Fontainebleau qui, comme tous les massifs français, souffre de la canicule et de sécheresses à répétition.

Pour ce dimanche 28 juin 2026, Matante Rosina nous dit que la journée démarre sous un ciel gris dans l'est, puis le soleil reprend doucement sa place au fil de la matinée. Dans l'après-midi, des averses pourraient arroser les hauts, mais ailleurs le temps reste plutôt tranquille.