À la une de ce dimanche : Upcycling, meilleure note au brevet, détroit d'Ormuz, insolite, mode contemporaine et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 12 juillet 2026 : - [Photos - Vidéos] À La Réunion, l'upcycling s'impose comme une autre façon de penser la mode - Brevet : avec 19,57, Noah, élève au collège Adrien Cerneau obtient l'une des meilleures notes de La Réunion - L'Iran referme le détroit d'Ormuz, les Etats-Unis lancent de nouvelles frappes - Insolite : chute d'un parachutiste, deux millions d’abeilles s'échappent et bébé né lors des séisme - Entre upcycling et élégance, la dentelle renaît dans la mode contemporaine - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche bien arrosé (Photo www.imazpress.com)

Transformer un rideau en chemise, une bâche publicitaire en sac ou une paire de lunettes en veste. À La Réunion, l’upcycling séduit de plus en plus de créateurs qui voient dans cette pratique une réponse concrète aux défis environnementaux de l’industrie textile. Entre démarche artisanale, engagement écologique et expression artistique, rencontre avec ceux qui donnent une seconde vie aux matières oubliées.

Les résultats du brevet 2026 sont tombés ce jeudi 9 juillet 2026. Avec 19,57, Noah Chevallier, élève en 3ème au collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie, obtient l'une des meilleures notes de La Réunion. Le jeune adolescent ira l'année prochaine au lycée Le Verger avec un objectif en tête, obtenir son bac et pourquoi pas, devenir pharmacien.

L'Iran a annoncé dimanche la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" du détroit d'Ormuz après avoir tiré sur un navire qui empruntait une "route non autorisée", et les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en représailles, mettant en péril leur cessez-le-feu.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2026, le voici. Lors de la fête nationale américaine, un parachutiste a été victime d’un accident lors de son atterrissage. Au Texas, un camion transportant deux millions d’abeilles s'est renversé, provoquant leur dispersion. Au Venezuela, un bébé est né entre les secousses des séismes.

Entre savoir-faire ancestral et créativité moderne, la dentelle signe son grand retour dans les dressings et sur les podiums, ce tissu ancestral étant aussi recyclé pour créer des pièces uniques, portées par des stars comme Beyoncé et Rosalía.

Pour ce dimanche 12 juillet 2026 les nuages et les averses couvrent toute l'île, avec des averses bien intenses sur la moitié sud-ouest. Le vent souffle aussi par moments, notamment sur les hauteurs et sur certains secteurs du littoral. Mieux vaut prévoir le parapluie aujourd'hui.