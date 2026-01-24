À la une de ce dimanche : des faucons à La Réunion, vigilance fortes pluies, Américain tué, insolite, retour des Tamagotchis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 25 janvier 2026 : - Migration : des faucons profitent de l'été austral à La Réunion - Un Américain tué par balle à Minneapolis par des agents fédéraux - Fortes pluies et orages : l'ouest, le sud et le sud-est en vigilance jaune à midi - Insolite : un trésor vieux de 450.000 ans, une très vieille peinture, le buzz des lunettes de Macron - Trente ans après leur apparition, les Tamagotchis séduisent de nouveaux fans - La pa Météo France i di, sé zot i di - (Photo www.imazpress.com)

Durant l'été austral, à La Réunion, de jeunes faucons prennent leurs quartiers dans les massifs de l'île. Venus en migration pour "hiverner" – tous les ans, de novembre à mars, ces chasseurs de haut vol en profitent pour venir trouver des proies. Deux espèces sont présentes en ce moment, le concolore et l'éléonore. Si l'éléonore est plutôt répandu dans le monde, le concolore fait partie des espèces menacées

A partir de midi ce dimanche 25 janvier 2026, l'ouest, le sud et le sud-est seront en vigilance jaune fortes pluies et orages. Cet après-midi, "les nuages passent à l'offensive et apportent de bonnes averses sur le relief et les pentes", indique Météo France. Les plus significatives concernent l'ouest, le sud et le sud-est.

Un Américain de 37 ans a été tué samedi par des agents fédéraux à Minneapolis, ont annoncé les autorités de cette ville du nord des Etats-Unis, secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre la présence de la police de l'immigration (ICE).

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2026, le voici. Un garçon de 11 ans et son grand-père ont mis au jour des vestiges vieux de 450.000 ans sur un terrain familial. Des chercheurs ont découvert en Indonésie le plus ancien exemple d'art pariétal au monde, vieux de 67.800 ans. Sous couvert d'un problème de santé bénin, Emmanuel Macron a semble-t-il pris goût à ses lunettes de soleil façon Top gun.

Jouet électronique venu du Japon, les "Tamagotchis" ont fait fureur dans les cours de récréation des années 1990: alors qu'ils célèbrent leur 30e anniversaire, ces animaux virtuels séduisent toujours, des jeunes épris de rétro ou des parents nostalgiques.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : entre éclaircies et averses

Ce dimanche 25 janvier 2026, Matante Rosina regarde le ciel avant de prévoir la journée. Le vent de nord-est souffle toujours bien fort, avec des rafales autour de 60 km/h, et amène des nuages et des averses. Le matin, le nord et l'est reçoivent quelques pluies. L'après-midi, les averses se déplacent vers l'ouest et le sud. Il fait chaud, l'air est lourd et la mer reste agitée