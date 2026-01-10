À la une de ce dimanche : rivière Langevin, gecko vert de Manapany, protestations aux États-Unis, insolite, barque égyptienne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 janvier 2026 : - Saint-Joseph : 4.500 passages de voitures chaque week-end à Langevin, les riverains n'en peuvent plus - Gecko vert de Manapany : 10 mâles et 20 femelles capturés et élevés pour préserver l'espèce - Week-end de protestations aux Etats-Unis contre la police de l'immigration - Insolite : une trottinette sur la NRL, une bataille de boules de neige avec des policiers - Dauphins : un rapport scientifique explore des alternatives à la fermeture de la pêche - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : averses matinales, vent fort et mer agitée (Photo www.imazpress.com)

Vacances scolaires, fortes chaleurs... Comme chaque année, le site de la Rivière Langevin à Saint-Joseph est victime de son succès. Les journées les plus chargées, les riverains voient jusqu’à 4.500 passages de voitures près de leur domicile. Des véhicules qui débordent sur la route, sont devant les maisons et empêchent les habitants d’accéder à leur domicile. Face aux incivilités à répétition, la police municipale n’hésite plus à verbaliser.

Actuellement espèce en danger critique d'extinction, le gecko vert de Manapany, endémique de La Réunion fait l'objet d'une attention particulière. Le préfet Patrice Latron a, le 19 décembre 2025, pris un arrêté facilitant les opérations de sauvegarde et la mise en place d'un élevage reproducteur. À ce titre, une trentaine de geckos verts de Manapany seront capturée en 2026.

De nombreux rassemblements se sont tenus samedi à travers les Etats-Unis pour protester contre les méthodes de la police fédérale de l'immigration (ICE), après le tir mortel de l'un de ses agents contre une femme de 37 ans à Minneapolis.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 janvier au vendredi 9 janvier 2026, le voici. Le pilote d'une trottinette s'est retrouvé sur la Nouvelle route du littoral, dépassant même une moto lorsque la vidéo a été réalisée. À la Rochelle, il y a aussi des jeunes ont engagé une bataille de boules de neige avec des policiers.

La barque solaire du roi Khéops, présentée comme "le plus grand et le plus ancien artefact en bois de l'histoire de l'humanité", a été déplacée mardi au Grand Musée égyptien (GEM), où sa restauration sera menée aux yeux de tous durant les quatre prochaines années.

Matante Rosina regarde dans son bol ce matin… et elle voit que ce dimanche 11 janvier 2026, le temps change pas beaucoup. Dans l’est, quelques petites averses viennent tôt le matin, puis les nuages prennent un peu plus de place dans l’intérieur l’après-midi. Le vent, lui, reste têtu, avec des rafales bien senties entre 50 et 60 km/h sur les côtes nord et sud. En regardant encore dans son bol, elle voit la mer qui s’agite partout : jusqu’à 2 mètres de houle dans l’est, et une petite houle australe plus calme dans l’ouest. Quoi de prévu pour ce dimanche ?