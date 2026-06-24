À la une de ce jeudi : sport réunionnais, service d’addictologie, séismes au Venezuela, journée de l’alternance, accident de trottinette et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 juin 2026 : - Réaliser des performances, financer son parcours au national et à l’international : le combat permanent des athlètes de La Réunion - Saint-Denis : le service d’addictologie du CHU mise sur une prise en charge globale des patients - Deux séismes de très fortes magnitudes frappent le Venezuela, immeubles effondrés à Caracas - 15ème Journée de l’alternance : un rendez-vous pour construire son avenir professionnel - Saint-Leu : percuté par une voiture après avoir chuté de sa trottinette, un adolescent transporté vers le CHU sud - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi instable (Photo www.imazpress.com)

Entre billets d’avion hors de prix, aides insuffisantes et recherche constante de financements, les sportifs réunionnais doivent souvent mener un double combat : performer dans leur discipline et trouver les moyens financiers pour poursuivre leur parcours. Des difficultés accentuées par l’insularité et qui touchent aussi bien les jeunes espoirs que les sportifs plus expérimentés.

Ce mercredi 24 juin 2026, Nathalie Ramdjee, chargée de mission à la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives), a visité le service d’addictologie du CHU de Bellepierre à Saint-Denis. L’occasion de découvrir une prise en charge globale des addictions qui y sont suivies. Si la consommation de cocaïne progresse à La Réunion, l’alcool reste la première cause d’hospitalisation dans le service. Selon le docteur David Mété, sur le territoire 10 % des Réunionnais consomment à eux seuls 69 % du volume total d’alcool vendu sur l’île.

Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela, où des journalistes de l'AFP ont vu des immeubles effondrés et assisté à des scènes de panique dans la capitale Caracas.

La Maison de l’Emploi du Nord (MDEN), en partenariat avec la Cinor et l’État, organise la 15ème édition de la Journée de l’alternance, le jeudi 25 juin 2026 au Parc des Expositions et des Congrès de la Nordev à Saint-Denis de 8h30 à 16 heures. Cet événement réunira acteurs de l’emploi, organismes de formation, entreprises et candidats autour d’un objectif commun : favoriser l’accès à l’emploi et accompagner les parcours professionnels grâce à l’alternance.

Ce mercredi 24 juin 2026, un mineur âgé de 14 ans a chuté de sa trottinette à Saint-Leu. Alors qu'il se trouvait au sol, il a été percuté par un véhicule qui n'a pas réussi à l'éviter. Pris en charge par les secours, la jeune victime a été héliportée vers le CHU de Saint-Pierre. À la suite de cet accident, qui s'est produit au niveau de la Rue Haute, la route a été fermée à la circulation dans les deux sens depuis les carrefours de la RN1A. Elle a rouvert à 19h40.

Après trois premières éditions qui ont rencontré un franc succès, les organisatrices du Bazaar reviennent avec un nouvel événement dédié à la création locale. Le Garden Bazaar se tiendra le 11 juillet 2026, dans un jardin à la Saline et réunira une dizaine d'exposants, des ateliers artistiques et de la restauration.

Pour ce jeudi 25 juin 2026, le ciel se montre bien chargé toute la journée. Les zones sud-est et est sont les plus exposées avec des averses parfois soutenues. L'après-midi, les débordements atteignent même l'ouest avec quelques averses supplémentaires. Le reste de l'île profite d'un beau soleil.