Le Tampon : le conducteur ayant refusé d'obtempérer et blessé un gendarme condamné à 5 ans de prison

Ce mercredi 24 juin 2026, était présenté en comparution immédiate, le conducteur ayant refusé d’obtempérer et blessant l’un des militaires engagés dans l'opération sur la commune du Tampon. Il a été condamné à 5 ans de prison avec la révocation d’un sursis de 4 mois. Ce dimanche 21 juin, lors de la tentative d'interpellation, l'homme avait pris la fuite. Outre ces faits, il était recherché pour plusieurs faits de vols, dont celui du véhicule impliqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans sa fuite, il a circulé à vive allure pour échapper à ses responsabilités et a percuté le véhicule d’un couple accompagné de son nouveau-né.

Heureusement, aucune personne n’a été blessée lors de cette collision, indiquent les gendarmes.

Face à la gravité des faits, un important dispositif de recherches avait été déployé, mobilisant de nombreux gendarmes ainsi que les moyens aériens de la gendarmerie.

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