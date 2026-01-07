À la une de ce jeudi : risque de noyade, refusée sur Air Mauritius, disparition inquiétante, agriculteurs en colère, Réunion Comedy Cast et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 8 janvier 2026 : - C'est l'été à La Réunion : les plages et bassins sont accueillants mais attention au risque de noyade - Une personne porteuse de handicap refusée sur un vol Air Mauritius : une famille privée de réveillon à Maurice - Saint-Benoît : disparition inquiétante d'un mineur de 11 ans, un appel à témoins lancé - Colère agricole : une centaine de tracteurs de la Coordination rurale fait route vers Paris - Réunion Comedy Cast' 6 : les inscriptions au casting Local sont ouverte - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dominant, quelques nuages l’après-midi (Photo www.imazpress.com)

Il fait très chaud, l'été austral est bel et bien là. Et avec lui, la tentation d'aller se jeter à l'eau. Piscines privées, publiques, bassins, océan sont pris d'assaut, surtout en cette période de chaleurs et de vacances scolaires. Plusieurs précautions sont à prendre avant de mettre les pieds dans l'eau et même pendant la baignade pour éviter tout risque de noyade. En 2025, 11 interventions pour noyade ont été effectuées sur le secteur de la gendarmerie. Plusieurs personnes dont des enfants, ont perdu la vie.

Le mercredi 31 décembre 2025, une famille de quatre personnes originaire de Saint-Pierre - dont une femme lourdement handicapée - se voit refuser l'embarquement à bord d'un vol pour Maurice. Selon le fils de la famille, le fauteuil roulant de sa sœur pourrait être la cause de ce refus. Le Saint-Pierrois avait pourtant échangé par mail avec Air Mauritius afin d'expliquer la situation. Contactée, la compagnie mauricienne regrette cet événement mais explique avoir respecté les normes de sûreté. La famille sera entièrement dédommagée.

Le jeune Warren, âgé de 11 ans, est recherché par la gendarmerie de Saint-Benoît. Il a quitté le domicile de sa famille d'accueil le mardi 6 janvier 2026 à 14 heures, mesure 1 m 60, a les cheveux courts et noirs. Il porte une casquette noire, une paire de baskets de couleur noire de marque Nike ou des savates, et un sac de sport. Si vous détenez des informations, merci de contacter la gendarmerie de Saint-Benoît au 02 62 50 33 82 ou en composant le 17.

Bravant les intempéries, les interdictions préfectorales et faisant fi des dernières annonces du gouvernement, une centaine de tracteurs menée pas des agriculteurs de la Coordination rurale s'achemine mercredi soir vers Paris pour manifester le ras-le-bol de la profession.

Les inscriptions 2026 pour le casting local du Réunion Comedy Fest, sont ouvertes. Peut-être que la révélation comique de l'année se trouvera parmi les participants ? Cette première sélection est ouverte à tous les humoristes confirmés, débutants, ou en herbe. L’important est d’être drôle et d’avoir envie de partager un moment ensemble. Les inscriptions doivent être effectuées avant le 15 janvier 2026 comme l'indique l'organisation.

Ce jeudi 8 janvier 2026, Matante Rosina ouvre sa fenêtre et tend l'oreille. Elle entend encore quelques gouttes tomber du côté du nord-est, mais très vite le calme revient. Le soleil s'impose déjà ailleurs et éclaire une bonne partie de l'île dès le début de journée. Elle sort ensuite sa boule de cristal pour voir ce que le ciel réserve pour cet après-midi. Elle observe des nuages qui commencent à accrocher les pentes, qui lâchent parfois quelques gouttes, mais rien de bien méchant. Le vent se renforce un peu dans le nord et le sud.