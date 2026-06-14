À la une de ce lundi : baccalauréat 2026, fin de guerre, stop errance, mobilité douce, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 15 juin 2026 : - Début des épreuves du bac 2026 : 12.170 candidat.e.s vont philosopher à La Réunion - Les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre - 73.000 chiens errants à La Réunion : l'État lance un site pour étudier l'ampleur du "phénomène" - Mobilité douce : un appel à projets lancé aux entreprises de La Réunion - Contrôles routiers : 564 infractions relevées par les forces de l'ordre, 29 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi venteux (Photo www.imazpress.com)

L'épreuve de philosophie ouvre le bal tant attendu des épreuves du baccalauréat 2026 à La Réunion. Dès 10 h ce lundi 15 juin, 12.170 candidat.e.s s'appliqueront à disserter sur des sujets tels que la liberté, la conscience ou encore le bonheur. Cette année, 5.395 élèves sont inscrits au bac général, soit 44,3 % des candidat.e.s. Sur l'île, 57 % des élèves de la filière générale sont des filles. Pour donner un peu de courage supplémentaire aux élèves du lycée Georges Brassens de Saint-Denis, un petit-déjeuner sera offert à tous les élèves de terminale avant l’épreuve de philosophie. Avec en prime, la visite du recteur Rostane Mehdi

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, a annoncé lundi le médiateur pakistanais, Washington et Téhéran confirmant dans la foulée.

Depuis ce lundi 8 juin 2026, la préfecture de La Réunion a lancé un site d'information : "Stoperrance.re". L'objectif, mobiliser État, associations et propriétaires pour lutter contre l'errance et la divagation d'animaux. Si cette lutte est l’affaire de toutes et tous, elle est en premier lieu de la responsabilité des propriétaires. À La Réunion, plus de 73.000 chiens sont errants dont 42% sont divagants.

Face à la hausse du coût des déplacements et aux enjeux de transition écologique, l'ADEME Océan Indien poursuit son accompagnement auprès des employeurs souhaitant développer des solutions de mobilité douce pour les trajets domicile-travail de leurs collaborateurs. L'appel à projets - Services de mobilité douce en entreprise - vise à soutenir la mise en place d'actions favorisant l'usage du vélo, du vélo à assistance électrique et plus largement des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Les entreprises peuvent candidater avant le 18 septembre.

(Actualisé) Entre le vendredi 12 et le dimanche 14 juin 2026, la police nationale a réalisé 43 opérations durant lesquelles 182 excès de vitesse ont été verbalisés. Lors de ces contrôles, 442 infractions, dont 35 délits, ont été relevées : quatre conduites sous l'emprise de stupéfiants, trois refus d'obtempérer, quinze défauts d'assurance et onze défauts de permis de conduire. De leur côté, les gendarmes ont retiré 29 permis et ils ont relevé 53 conduites addictives : des automobilistes sous emprise de stupéfiants ou d'alcool

Pour ce lundi 15 juin 2026, Matante Rosina voit un vent qui se maintient bien présent sur l'île avec des bourrasques entre 60 et 70 km/h dans le sud-ouest et nord-est. Les températures commencent une légère descente.