À la une de ce lundi : violences urbaines, Macron promet de la fermeté, conducteur en garde à vue, Grand Raid, Cyber Tour Réunion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 19 octobre 2026 : - À La Réunion : un week-end de violences urbaines, des dégâts importants, des interpellations et des membres des forces de l'ordre blessés - [Vidéo] Violences : Macron promet fermeté et "transparence" sur le dispositif sécuritaire, tensions à Paris et Lyon - Contrôles routiers : un conducteur placé en garde à vue pour récidive de conduite sans permis et défaut d'assurance - Grand Raid 2026 : elles et ils ont survécu, bravo à toutes les "folles" et à tous les "fous" - Cyber Tour Réunion 2026 : sept étapes et six lieux autour de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - ousa Matante Rosina i lé ? (Photo www.imazpress.com)

La journée du dimanche 18 octobre 2026 a été calme après les violences urbaines qui ont lieu dans plusieurs communes de La Réunion dans la nuit de samedi à dimanche. À la Possession, les pompiers ont passé plusieurs heures à éteindre l'incendie qui a éclaté vers 4h du matin dans le McDonald's. À Saint-Denis, au Port ou encore à Saint-Pierre, les pompiers et les agents communaux se sont employés à nettoyer les dégâts commis par les manifestants. Selon un bilan publié par la préfecture dimanche, 18 personnes, dont des mineurs, ont été interpellées et 11 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Ces faits se sont produits en marge de la mobilisation contre la vie chère et le prix des carburants.

"De la honte et de la colère" : Emmanuel Macron a promis dimanche la fermeté contre les auteurs des violences en marge des manifestations de samedi, mais aussi "la transparence" sur le dispositif de maintien de l'ordre, alors que de nouvelles tensions ont éclaté à Paris et à Lyon.

Ce dimanche 18 octobre 2026, un conducteur a été placé en garde à vue pour récidive de conduite sans permis de conduire et défaut d'assurance. Il sera présenté au tribunal judiciaire ce lundi 19 octobre 2026. Il faisait l'objet de trois fiches de recherche pour différentes procédures. Un motocycliste a lui été contrôlé par les gendarmes à la vitesse de 144 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Son permis lui a été retiré sur le champ (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le rideau est tombé sur l'édition 2026 du Grand Raid. En forme, fatigués, blessés, toutes les folles et tous les fous sont maintenant à la maison en plus ou moins grande forme. Certains sont arrivés premiers ou premières, d'autres sont allés au bout de leur course, d'autres ont dû malheureusement abandonner. Portés et porteurs des joëlettes sont arrivés à bon port. Toutes et tous sont allés au bout de leur pari : tenir le plus longtemps et le plus loin possible. Cette année encore Imaz Press leur rend hommage. À l'année prochaine.

Du 20 au 30 octobre 2026, à l'occasion du Cybermois, la cybersécurité fait le tour de La Réunion. Le Clusir ROI, Cyber Réunion, la préfecture de La Réunion, l'Université de La Réunion, EDN - École Du Numérique, la CCI Réunion, Epitech La Réunion et Expernet centre de formation rassemblent décideurs, professionnels et étudiants autour des enjeux de cybersécurité.

Oté ben Matante Rosina la enkor oubli lèvé. Koman i lé le tan koté zot ?