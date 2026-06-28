À la une de ce lundi : assistantes maternelles, consultations juridiques, séismes au Venezuela, Canada qualifié, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 29 juin 2026 : - À La Réunion, des assistantes maternelles dénoncent des dysfonctionnements dans les procédures d’agréments - Saint-Pierre : des consultations juridiques gratuites pour protester symboliquement contre la loi SURE - Séismes au Venezuela : 1.450 morts, 189 immeubles entièrement écroulés - Mondial-2026 : le Canada s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Afrique du Sud - Contrôle routiers : 25 alcoolémies et 9 conduites sous stupéfiants relevées, 17 permis retirés - La pa Météo France i di, sé zot i di - lundi nuageux (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, plusieurs assistant(e)s maternelles dénoncent des retards dans le traitement des demandes de renouvellement de leurs agréments. Sans ce document, impossible de travailler et de prendre en charge des enfants. En charge de la délivrance de ce document, le Département affirme qu'en l'absence de réponse dans la période légale des trois mois, il faut considérer que l'agrément est reconduit de façon tacite. Pourtant, les syndicats affirment que sans réponse, les assureurs refusent de renouveler les contrats et les parents perdent l'aide pour la prise en charge des modes de garde.

Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Saint-Pierre a décidé, en protestation au projet de loi SURE (Sanction utile, rapide et effective), d’organiser des consultations juridiques gratuites ce lundi 29 juin 2026, de 8h à 12h, au sein du Palais de Justice. Car même si Gérald Darmanin a annoncé renoncer au "plaider-coupable", "l'examen de loi SURE est toujours en cours", indique la bâtonnier de Saint-Pierre, Maître Frédéric Hoarau.

Des équipes de secours accompagnées de chiens renifleurs recherchent des derniers survivants dimanche après les deux puissants séismes ayant frappé le Venezuela, dont le bilan est passé à 1.450 morts et 189 immeubles entièrement écroulés.

Le Canada s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial en battant l'Afrique du Sud sur le fil 1-0 dimanche à Los Angeles. Stephen Eustaqio a libéré les Canucks dans le temps additionnel (90e+2).

(Actualisé) Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 34 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 26 au 28 juin 2026. Cela leur a permis de relever 332 infractions dont 38 délits. Sur le secteur gendarmerie, 25 personnes ont été contrôlées sous alcoolémie et 9 sous stupéfiants. 17 permis ont été retirés.

Pour ce lundi lundi 29 juin 2026, Matante Rosina a vu dans sa boule de cristal une journée nuageuse avec des averses sur l'île. Les températures restent très fraîches.