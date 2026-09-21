À la une de ce mardi : drogues et tendances addictives, économie dans la fonction publique, déchets enfouis, Gao Shan Pictures, Trois-Bassins et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 22 septembre 2026 : - Drogues à La Réunion : crack, chimique et dou gagnent du terrain, les trafics se diversifient - Déficit public : la Cour des comptes suggère une économie de 20 milliards d'euros sur la masse salariale de la fonction publique - Sydne : la localisation du futur centre d'enfouissement des déchets fait toujours débat - Animation : le studio réunionnais Gao Shan Pictures doublement distingué sur la scène européenne - Pointe des Trois-Bassins : une journée découverte entre terre et mer - La pa Météo France i di, sé zot i di – (Photo www.imazpress.com)

Cocaïne basée, cannabinoïdes de synthèse, dou, médicaments détournés… Le paysage des drogues continue d'évoluer à La Réunion. Dans son rapport sur les tendances observées en 2025, publié ce mardi 15 septembre 2026, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) fait état d'une diversification des substances consommées et des réseaux de trafic. L'organisme alerte également sur une précarisation rapide des usagers les plus vulnérables.

La Cour des comptes recommande un effort supplémentaire de 20 milliards d'euros d'ici trois ans concernant la masse salariale de la fonction publique, "tant sur les effectifs que sur les salaires", dans l'optique de ramener le déficit public à 3% du PIB en 2029.

(Actualisé) Le comité syndical du Sydne s'est réuni ce lundi 21 septembre 2026. Au programme, notamment, la signature avec Inovest d'un marché d'un an pour continuer à gérer le traitement des déchets dans le Nord et l'Est de La Réunion. Mais, en arrière-plan, le sujet central reste, encore et toujours la localisation, du futur centre d'enfouissement. Les cartes semblent être rebattues et l'emplacement prévu à Beaufonds, à Sainte-Marie, ne tiendrait plus forcément la corde.

Le studio d'animation réunionnais Gao Shan Pictures revient du Cartoon Forum 2026 avec une double reconnaissance. Il devient le premier lauréat de l'Ecoprod–Cartoon Tribute, nouveau prix européen consacré à l'animation durable. Dans le même temps, "Racines", sa série adaptée du roman graphique de l'autrice réunionnaise Lou Lubie, s'est imposée parmi les projets les plus remarqués de cette édition. Une double mise en lumière pour l'animation et la création péi.

Le Territoire de l'Ouest, en collaboration avec la Ligue Réunionnaise de Surf, l'association Kosa et la ville de Trois-Bassins, organise la nouvelle édition de la journée découverte terre et mer, qui se tiendra le dimanche 11 octobre 2026 à partir de 9h00 sur le site naturel de la Pointe des Trois-Bassins. Les inscriptions sont ouvertes, en ligne.

Pour ce mardi 22 septembre 2026, Matante Rosina annonce une belle matinée sur toute l'île avant que les hauts se couvrent l'après-midi avec quelques averses possibles.