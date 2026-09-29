À la une de ce mercredi : drôles d'élus, disparition de Casimir Paulcan, vente d'alcool aux mineurs, Octobre Rose, cybermois et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 30 septembre 2026 : - Condamnés, mis en cause, mais toujours en politique : l’étrange résistance des élus face à la justice - Disparition de Casimir Paulcan : des recherches intensives prévues à la Rivière du Mât les Bas - Vente d'alcool aux mineurs : à La Réunion, les commerçants appelés à renforcer la vigilance - Octobre Rose : le CHU de La Réunion et le GHER mobilisés pour la prévention et le dépistage du cancer du sein - CyberMois Océan Indien 2026 : l'OCOI lance une tournée régionale de sensibilisation à la cybersécurité - La pa Météo France i di, sé zot i di – mercredi bien ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Rachida Dati, François Fillon, tous ont en commun de clamer haut et fort leur innocence même quand la justice prouve le contraire. Qu’ils écopent d’amende financière, de peine d’inéligibilité, ou de prison ferme : dans les affaires qui les concernent, les hommes et femmes politiques français s’arrangent pour réintégrer la vie politique du pays. Sourire aux lèvres et têtes hautes, rien ne semble les arrêter. Littéralement, même pas les lois qu'ils contribuent à voter et qui sont imposées à l'ensemble des Français.

Depuis le lundi 13 juillet 2026, Casimir Paulcan, Saint-Andréen de 57 ans et diabétique, est porté disparu. Plus de deux mois après sa disparition, le Groupe de recherches aux personnes (GRP) annonce la préparation de recherches intensives sur le secteur de la Rivière du Mât les Bas pour ce samedi 3 octobre 2026.

Alors qu'une campagne menée dans l'Hexagone révèle que 87 % des débits de boissons testés ne respectent pas l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, Addictions France veut renforcer la prévention à La Réunion. À Saint-Denis, où un projet dédié est déployé pour la première fois en Outre-mer, l'association propose désormais aux professionnels un module de sensibilisation gratuit.

À l’occasion d’Octobre Rose, le CHU de La Réunion et le GHER renouvellent leur engagement aux côtés de leurs partenaires. Plusieurs temps forts seront proposés pour sensibiliser et informer la population réunionnaise, ainsi que les professionnels, sur l’importance de la prévention et du dépistage du cancer du sein.

À l'occasion du Cybermois, le mois européen de la cybersécurité qui se tient chaque année en octobre, l'Observatoire de la Cybersécurité de l'Océan Indien (OCOI) et ses partenaires organisent le CyberMois Océan Indien 2026. Cette tournée régionale vise à sensibiliser les organisations privées, les acteurs publics et les associations aux risques numériques. Elle les accompagne aussi dans l'adoption de bonnes pratiques de cybersécurité. La première étape a lieu ce jeudi 1er octobre 2026, de 8h30 à 18h00, au CREPS de Saint-Denis.

Pour ce mercredi 30 septembre 2026, Matante Rosina prévoit une belle matinée avec du soleil sur l’ensemble de l’île. Au fil des heures, les nuages se développent sur les reliefs et quelques averses peuvent apparaître dans l’ouest et dans les hauts durant l’après-midi. L'est et le sud gardent un temps bien agréable avec de belles périodes ensoleillées.