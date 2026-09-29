Disparition de Casimir Paulcan : des recherches intensives prévues à la Rivière du Mât les Bas

Depuis le lundi 13 juillet 2026, Casimir Paulcan, Saint-Andréen de 57 ans et diabétique, est porté disparu. Plus de deux mois après sa disparition, le Groupe de recherches aux personnes (GRP) annonce la préparation de recherches intensives sur le secteur de la Rivière du Mât les Bas pour ce samedi 3 octobre 2026 (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

"Après étude et analyse d'éléments, nous pensons que Ludovic, appelé également Casimir, pourrait se trouver sur un secteur bien précis et nous allons effectuer des levées de doutes", précise le GRP.

- De nouveaux moyens mobilisés pour retrouver Casimir Paulcan -

Pour relancer les recherches, le GRP prévoit de déployer un binôme cynophile avec Tessie, une chienne spécialisée en recherche de restes humains, une équipe aérienne avec quatre drones, deux équipes de recherche au sol et une équipe de recherche en milieu périlleux.

Le GRP précise par ailleurs se concerter avec les autorités.

Depuis le mercredi 15 juillet 2026, la police de La Réunion a lancé un appel à témoins après la disparition de Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 13 juillet 2026 à Saint-André.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Saint-André 0262 58 59 17 ou le 17. Vous pouvez également contacter sa famille au 0692 23 89 04 et au 0693 61 02 59.

- Des disparitions inquiétantes, nombreuses chaque année à La Réunion -

Tous les jours à La Réunion, les appels à témoins pour disparitions inquiétantes se multiplient. Chaque cas est différent. Dans l'île, chaque année, plus d'une centaine de personnes disparaissent. Et chaque année, plus de 70.000 personnes disparaissent en France, dont 50.000 mineurs.

Outre l'absence d'indices, la particularité du relief de La Réunion, rend compliquée la tâche des secours et forces de l'ordre.

Pour les proches, apprendre la disparition d'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un ami… est toujours difficile.

Si cela vous arrive, les forces de l'ordre préconisent de leur "signaler de suite la disparition car tout le temps perdu à signaler c'est du temps perdu pour déclencher les recherches".

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