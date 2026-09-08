Saint-André : deux mois après sa disparition, les recherches reprennent pour retrouver Casimir Paulcan

(Actualisé) Deux mois après sa disparition, les recherches reprennent pour retrouver Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 13 juillet 2026 à Saint-André. Le Groupe de recherches aux personnes (GRP) précise avoir "assez d'éléments maintenant pour effectuer une intervention sur le terrain dans les prochains jours". (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Le GRP précise par ailleurs se concerter avec les autorités et la famille.

- De nouveaux moyens mobilisés pour retrouver Sandrine Laval -

Pour relancer les recherches, le GRP prévoit de déployer un binôme cynophile avec chien de recherche cadévérique, deux binômes dronistes (quatre drone de haute technologie), un groupe de recherche au sol (10 personnels) et une équipe de recherche en milieux périlleux.

Depuis le mercredi 15 juillet 2026, la police de La Réunion a lancé un appel à témoins après la disparition de Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 13 juillet 2026 à Saint-André.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Saint-André 0262 58 59 17 ou le 17. Vous pouvez également contacter sa famille au 0692 23 89 04 et au 0693 61 02 59.

- Des disparitions inquiétantes, nombreuses chaque année à La Réunion -

Tous les jours à La Réunion, les appels à témoins pour disparitions inquiétantes se multiplient. Chaque cas est différent. Dans l'île, chaque année, plus d'une centaine de personnes disparaissent. Et chaque année, plus de 70.000 personnes disparaissent en France, dont 50.000 mineurs.

Outre l'absence d'indices, la particularité du relief de La Réunion, rend compliquée la tâche des secours et forces de l'ordre.

Pour les proches, apprendre la disparition d'un mari, d'une femme, d'un enfant, d'un ami… est toujours difficile.

Si cela vous arrive, les forces de l'ordre préconisent de leur "signaler de suite la disparition car tout le temps perdu à signaler c'est du temps perdu pour déclencher les recherches".

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