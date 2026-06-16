À la une de ce mercredi : la France bat le Sénégal, enfants de la Creuse, violences faites aux femmes, mérite maritime, para-athlétisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 juin 2026 : - Mondial-2026 : la France réussi ses débuts et bat le Sénégal 3 à 1, Mbappé nouveau recordman de buts en bleu - Le Parlement adopte (enfin) définitivement une loi de réparation pour les enfants de la Creuse - À La Réunion, des femmes condamnées à mourir sous les coups de leurs conjoints parce que la société ne les protègent pas - Journée de la mer : 15 jeunes Réunionnais récompensés par le Prix d’Excellence du Mérite maritime - Para-athlétisme : les Réunionnais visent une nouvelle razzia de médailles aux championnats de France - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi nuageux (Photo www.imazpress.com)

Attendue comme l'une des principales prétendantes au titre, l'équipe de France, longtemps poussive et peu inspirée, a finalement réussi ses débuts en Coupe du monde en battant le Sénégal 3-1 grâce notamment à un doublé de sa superstar Kylian Mbappé, nouveau recordman de buts en bleu, mardi à East Rutherford (New Jersey). Mishko, le pronostiqueur officiel d'Iaz Press, ne s'est pas trompé : il avait prévu la victoire des Bleus.

Le Parlement français a adopté définitivement, ce mardi 16n juin 2026, une loi de réparation pour les enfants de la Creuse, ces plus de 2 000 mineurs réunionnais arrachés à leurs terres et déplacés dans l'Hexagone entre 1962 et 1984. Le texte, approuvé à l’unanimité, mardi, par le Sénat, après le vote de l’Assemblée, leur ouvre un droit à réparation sous forme d’allocation forfaitaire. La proposition de loi désormais adoptée a té d"posée par a députée réunionnaise Karine Lebon du groupe GDR, communiste et ultramarin

Ce lundi 15 juin 2026, le RAID a abattu un homme qui séquestrait et menaçait son ex-compagne. Dans un communiqué qui tombera quelques heures plus tard, la procureure de la République par intérim annonce que l’homme était connu de la justice. Pire, il a été condamné le 30 avril dernier pour violence sur la victime qu’il souhaitait abattre à nouveau. Moins de deux mois après sa condamnation, il récidive avec l’objectif cette fois, semble-t-il, d’en finir pour de bon et de ne pas manquer sa cible

À l'occasion de la Journée de la mer organisée samedi 13 juin 2026, sur la Darse Foucque, au Port, quinze élèves engagés dans des formations maritimes ont reçu le Prix d’Excellence du Mérite maritime. Une distinction qui récompense à la fois leurs résultats scolaires et leur passion pour les métiers de la mer.

Dix-neuf athlètes du Club Sport Handicap du Nord s'apprêtent à s'envoler pour les championnats de France de para-athlétisme adapté. Après une récolte de plus de 25 médailles l'an dernier, la délégation réunionnaise affiche de nouvelles ambitions, portée par plusieurs athlètes expérimentés et de jeunes talents prometteurs.

Pour ce mercredi 17 juin 2026, Matante Rosina voit quelques averses qui persistent en matinée dans le nord et l'est, tandis que l'ouest et le sud profitent encore d'un temps bien sec. Mais au fil des heures, l'intérieur se couvre et les hauts finissent par recevoir des averses. L'alizé d'est-sud-est continue de souffler, avec des rafales encore notables entre Sainte-Rose et Saint-André.