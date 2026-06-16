Journée de la mer : 15 jeunes Réunionnais récompensés par le Prix d’Excellence du Mérite maritime

À l'occasion de la Journée de la mer organisée samedi 13 juin 2026, sur la Darse Foucque, au Port, quinze élèves engagés dans des formations maritimes ont reçu le Prix d’Excellence du Mérite maritime. Une distinction qui récompense à la fois leurs résultats scolaires et leur passion pour les métiers de la mer. (Photo DR)

La mer était à l'honneur ce samedi, au Port, à l'occasion de la 12e édition de la Journée de la mer. Parmi les temps forts de cette manifestation, qui a rassemblé plus d'une quarantaine d'acteurs de l'économie bleue, la remise du Prix d'Excellence du Mérite maritime a récompensé 15 jeunes Réunionnais issus du lycée professionnel Léon de Lépervanche et de l'École d'apprentissage maritime de La Réunion (EAMR).

Créé à l'initiative de la section océan Indien de la Fédération nationale du Mérite maritime (FNMM), ce prix récompense des élèves "particulièrement méritants par leurs résultats scolaires et par leur passion de la mer".

- "La mer nous nourrit, nous relie au monde, nous ouvre des horizons" -

Lors de la cérémonie, le président de la section océan Indien de la FNMM, Dominique Lozac'h, a rappelé que "ce ne sont pas les institutions qui sont aujourd'hui à l'honneur, mais les jeunes femmes et hommes qui ont choisi la mer, qui se forment avec sérieux et qui préparent l'avenir de La Réunion". Il a également souligné le rôle essentiel de l'océan dans le développement du territoire : "La mer nous nourrit, nous relie au monde, nous ouvre des horizons".

Les lauréats ont reçu des diplômes, des médailles ainsi qu'une récompense financière allant de 50 à 200 euros selon leur niveau de formation. Deux trophées gravés ont également été remis aux meilleurs candidats.

À travers ce concours, la FNMM entend promouvoir "les valeurs de mérite, d'engagement, de transmission et de passion maritime" tout en contribuant à faire connaître les formations maritimes proposées à La Réunion.

Cette remise de prix s'est déroulée dans le cadre d'une journée riche en animations, avec notamment des visites de navires, des balades en mer, des démonstrations de sauvetage, des ateliers de sensibilisation à l'environnement marin et des découvertes des métiers de la mer.

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