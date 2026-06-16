[Photos - Vidéos] "La Fournaise" à la Maison de Molière : Lolita Tergémina embrase la Comédie-Française

C'est une première historique pour La Réunion. Invitée par la Comédie-Française, l'artiste réunionnaise Lolita Tergémina, mettra en scène "La Fournaise", un texte inédit confié à l'autrice mauricienne Ananda Devi inspiré d'Othello de Shakespeare. Une aventure artistique qui mènera, en 2027, le spectacle à La Réunion, Mayotte et Maurice. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La Maison de Molière s'apprête à accueillir un souffle venu de l'océan Indien. À l'invitation de la Comédie-Française, la directrice du Centre dramatique national de l'océan Indien (CDNOI), Lolita Tergémina, mettra en scène "La Fournaise", une création originale écrite par l'autrice mauricienne Ananda Devi. Le spectacle sera présenté du 4 février au 14 mars 2027 au Studio-Théâtre de la Comédie-Française avant une tournée à La Réunion, Mayotte et Maurice.

Pour Clément Hervieu-Léger, administrateur général de la Comédie-Française, ce projet marque une étape importante dans l'ouverture de l'institution aux territoires ultramarins. "Jusqu'à présent, la Comédie-Française n'a mené aucun projet avec les territoires ultramarins", souligne-t-il. "J'ai décidé de commencer par La Réunion parce que c'est le seul territoire ultramarin où il y a un centre dramatique national". Une rencontre décisive avec Lolita Tergémina a ensuite fait le reste : "Il y a des rencontres qu'on n'explique pas. Ça a été le cas avec Lolita". Écoutez.

- Un Othello revisisté, à travers le regard de Desdémone -

Pour cette création, Lolita Tergémina a choisi de revisiter Othello à travers le regard de Desdémone. "Très vite, la figure de Desdémone m'est apparue comme une figure centrale que je voulais réécrire", explique la metteuse en scène. "Elle subit une violence extrême dans la pièce de Shakespeare et cela résonne fortement avec tout ce que nous traversons aujourd'hui". Regardez.

Le titre "La Fournaise" s'est imposé comme une évidence. Une référence au volcan réunionnais, mais aussi à la colère, aux blessures et aux combats qui traversent le texte. "J'ai envie de donner une parole universelle pour faire entendre toutes les femmes victimes de violences", confie-t-elle. Cette création réunit également deux figures majeures de la création dans l'océan Indien. "Ça a été évident pour moi de travailler avec Ananda Devi", poursuit Lolita Tergémina. "C'est une autrice que je lis depuis des années, capable d'écrire les choses les plus difficiles avec une immense sensibilité".

- Un pont artistique entre Paris et l'océan Indien -

Après Paris, "La Fournaise" sera jouée à La Réunion, à Mayotte et à Maurice, accompagnée d'ateliers, de rencontres et de master classes. "Je ne pouvais pas mettre en scène un spectacle à la Comédie-Française sans le faire entendre aux Réunionnais", affirme la directrice du CDNOI.

Pour la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, cette invitation constitue "un moment historique". "Pour la première fois, une Réunionnaise va créer à la Comédie-Française à partir d'un grand classique de Shakespeare avec une vision profondément ancrée dans les enjeux contemporains", souligne-t-elle. "Cela prouve que nous avons ici suffisamment de talent pour raconter le monde avec nos mots, notre sensibilité et notre regard". Écoutez.

À travers ce partenariat inédit, la Comédie-Française et le CDNOI entendent "faire dialoguer les imaginaires" et renforcer les liens entre les territoires ultramarins et les institutions culturelles nationales. Une façon, aussi, de rappeler que les grandes histoires du théâtre peuvent naître au pied d'un volcan avant de rayonner jusqu'au cœur de la ville lumière.

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