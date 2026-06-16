À La Réunion : les voitures émettent une tonne de CO2 par adulte

"À La Réunion, chaque adulte émet une tonne de CO2 en moyenne lors de ses déplacements en voiture en 2022" informe l'Insee dans un communiqué publiait ce mardi 16 juin 2026. Ces émissions des voitures représentent un poids important au regard des engagements climatiques. "Néanmoins, l’île se place parmi les départements français les moins émetteurs" note l'institut de la statistique. En effet, les ménages résidant sur l’île détiennent moins de voitures qu’ailleurs, leurs véhicules sont plus récents, moins lourds et moins puissants. Cependant, le nombre de voitures et leurs caractéristiques évoluent au fil des années vers la moyenne nationale (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Un quart des émissions liées aux déplacements en voiture des ménages sont générées par les seuls trajets domicile-travail. "En effet, huit adultes sur dix privilégient la voiture pour aller travailler et ces automobilistes sont à l’origine de la quasi-totalité des émissions liées aux déplacements domicile-travail" indique l'Insee.

Si 10 % des automobilistes se rendaient au travail en vélo ou en transports en commun, la baisse de ces émissions serait comprise entre 4 et 9,5 %.

Les personnes résidant là où le réseau de bus est le plus développé émettent moins de CO 2 que les autres pour aller travailler. C’est aussi le cas des femmes, des employés et des jeunes.

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