Du Sakifo à l’Inde : Tablatronic porte les couleurs de l’océan Indien en tournée

À peine descendu de la scène du festival Sakifo, où il a assuré l’ouverture de la scène Bisik le 6 juin 2026, Subhash Dhunoohchand a pris la direction du Bangladesh et de l’Inde avec son projet Tablatronic World Peace. Une tournée placée sous le signe du dialogue entre les cultures, de la transmission et de la paix. (Photos DR)

Le musicien franco-indo-mauricien Subhash Dhunoohchand poursuit son voyage musical aux quatre coins du monde. Du 8 au 13 juin 2026, l'artiste, spécialiste du tabla et des musiques fusion, a enchaîné concerts, master classes et rencontres au Bangladesh puis en Inde, grâce au soutien du réseau des Alliances françaises.

- Des rencontres artistiques et humaines -

La tournée a débuté à Chittagong, où une résidence artistique a permis à une douzaine d'élèves de tabla de bénéficier de son enseignement avant de monter sur scène pour assurer la première partie de son spectacle. Une collaboration enrichie par la participation de danseuses de styles Odissi et Kathak, dans un dialogue entre musique traditionnelle et sonorités électroniques.

Deuxième étape : Dhaka, la capitale bangladaise. Après une master class organisée au Butternote Jazz Café, Subhash Dhunoohchand s'est produit devant une salle comble à l'auditorium du Goethe Institut. Le concert a notamment été marqué par sa rencontre avec Mohammad Jakir Hossain, figure populaire de la musique baul, tradition spirituelle emblématique du Bengale.

Cette fusion entre les univers des deux artistes a séduit le public et ouvert la voie à une nouvelle collaboration prévue en 2027 entre le Bangladesh, l'Inde et l'océan Indien.

La tournée s'est achevée à Kolkata, où le public a une nouvelle fois salué l'alliance entre les rythmes ancestraux du tabla et les textures électroniques développées par l'artiste. Écoutez.

À travers Tablatronic World Peace, Subhash Dhunoohchand poursuit sa démarche de rapprochement entre les cultures. "Le message de paix, de partage et de musique universelle a de beaux jours devant lui", souligne l'équipe du projet, qui donne déjà rendez-vous au public en 2027 pour une nouvelle aventure au pays des maharajas.

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