[Photos - Vidéos] Para-athlétisme : les Réunionnais visent une nouvelle razzia de médailles aux championnats de France

Dix-neuf athlètes du Club Sport Handicap du Nord s'apprêtent à s'envoler pour les championnats de France de para-athlétisme adapté. Après une récolte de plus de 25 médailles l'an dernier, la délégation réunionnaise affiche de nouvelles ambitions, portée par plusieurs athlètes expérimentés et de jeunes talents prometteurs. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À quelques jours du départ pour les championnats de France de para-athlétisme adapté, l'ambition est clairement affichée au Club Sport Handicap du Nord. Avec 19 athlètes engagés, la délégation réunionnaise espère confirmer les excellents résultats obtenus l'an dernier.

Les jeunes athlètes réunionnais entreront en lice lors des championnats de France de para-athlétisme adapté jeunes, organisés du 22 au 24 juin 2026. Les adultes prendront ensuite le relais les 26 et 27 juin à l'occasion des championnats de France de para-athlétisme adapté.

"L'année dernière, on a fait une razzia avec plus de 25 médailles. Cette année, on a moins de filles, mais on aura des médailles quand même", assure Georges-Marie Nacoulivala, président et entraîneur du club. Écoutez.

Pour préparer l'échéance nationale, les entraîneurs ont mis l'accent sur la cohésion et le perfectionnement technique. "On est vraiment un groupe. Chaque athlète a ses propres qualités et on travaille pour qu'il soit meilleur que l'année dernière", explique Georges-Marie Nacoulivala.

Arrivé il y a près d'un an au sein du club, le coach Raphaël Latchoumy Celerine souligne les spécificités du para-athlétisme adapté. "Il faut souvent simplifier les consignes et les exercices pour adapter la pratique", explique-t-il. Ces dernières semaines, les séances ont été consacrées aux derniers réglages. "On a travaillé les détails techniques, les repères pour les sauteurs, les lanceurs et la vitesse pour les sprinteurs". Regardez.

- "Les Réunionnais sont chauds" -

Chez les athlètes, la motivation est palpable. Erwan Infante ne cache pas ses ambitions. "On va partir là-bas pour tout arracher", lance-t-il avec enthousiasme. Le jeune sportif vise même un record de France et adresse un message aux concurrents métropolitains : "Vous n'avez qu'à vous préparer parce que les Réunionnais sont chauds en ce moment".

Même détermination du côté de Marie-Audrey Amaranthe, championne de France en titre. Engagée sur le 100 mètres, le saut en longueur et le lancer de poids, la jeune athlète espère décrocher un nouveau titre national. "Je vais gagner une médaille d'or. Mon objectif, c'est de battre mon record pour être sélectionnée en équipe de France l'année prochaine", affirme-t-elle.

Au-delà des championnats de France, la saison se poursuivra sur la scène internationale avec les Summer Games, prévus du 3 au 12 juillet prochains, en Pologne, où cinq sportifs réunionnais défendront les couleurs de l'île. Une nouvelle occasion pour le sport adapté réunionnais de briller sur la scène internationale.

vg / www.imazpress.com / [email protected]