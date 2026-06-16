À retenir ce soir : Posei, réseaux sociaux, podcast dionysien, Tergémina à la Comédie-Française et CO2

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 16 juin 2026 : - Menaces sur les crédits européens alloués à La Réunion : le Président de la République alerté par les élus locaux - Réseaux sociaux et plateformes vidéo prennent le pouvoir sur l'info - Saint-Denis : le collège Jules Reydellet compte sur vos votes pour faire gagner son podcast à un concours international - [Photos - Vidéos] "La Fournaise" à la Maison de Molière : Lolita Tergémina embrase la Comédie-Française - À La Réunion : les voitures émettent une tonne de CO2 par adulte

Le Conseil européen des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union européenne doit se réunir les 18 et 19 juin 2026. Les questions liées à la politique agricole commune dans l’optique du futur cadre financier pluriannuel devraient être certainement évoquées. Dans cette perspective," compte tenu des menaces plannt sur le maintient du POSEI (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité), et de la gravité des enjeux pour l'agriculture de La Réunion, la Présidente du Conseil régional, Huguette Bello, et le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, conjointement avec le Vice-Président du Parlement européen, Younous Omarjee, ont adressé un courrier au Président de la République

C'est la grande bascule de l'information : le public au niveau mondial s'informe désormais davantage sur Facebook, YouTube ou TikTok que via les médias traditionnels, dont le modèle économique est menacé, selon un rapport annuel de référence publié mardi.

Ils sont en demi-finale du concours international "Réinventer le Monde" de l'Agence française de développement (AFD). Les élèves du collège Jules Reydellet de Saint-Denis ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire gagner leur podcast "Lontan, aster, domin". Cette fiction sonore est portée par des voix d'élèves âgés de 12 à 14 ans, mêlant témoignage intime et questionnement universel, ils racontent un monde qu'ils voudraient voir changer. À quelques jours de la clôture des votes ce vendredi 19 juin 2026, les collégiens pourraient, avec quelques voix supplémentaires, avoir un impact sur de grands enjeux de société

C'est une première historique pour La Réunion. Invitée par la Comédie-Française, l'artiste réunionnaise Lolita Tergémina, mettra en scène "La Fournaise", un texte inédit confié à l'autrice mauricienne Ananda Devi inspiré d'Othello de Shakespeare. Une aventure artistique qui mènera, en 2027, le spectacle à La Réunion, Mayotte et Maurice.

"À La Réunion, chaque adulte émet une tonne de CO2 en moyenne lors de ses déplacements en voiture en 2022" informe l'Insee dans un communiqué publiait ce mardi 16 juin 2026. Ces émissions des voitures représentent un poids important au regard des engagements climatiques. "Néanmoins, l’île se place parmi les départements français les moins émetteurs" note l'institut de la statistique. En effet, les ménages résidant sur l’île détiennent moins de voitures qu’ailleurs, leurs véhicules sont plus récents, moins lourds et moins puissants. Cependant, le nombre de voitures et leurs caractéristiques évoluent au fil des années vers la moyenne nationale