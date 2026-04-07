À la une de ce mercredi : les caprices du volcan, violences sur mineurs, ambulanciers en colère, astronautes, pêcheur décédé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 8 avril 2026 : - Piton de la Fournaise, le volcan capricieux qui n'en finit plus de s'assoupir, de se réveiller et de s'assoupir à nouveau - Violences sexuelles dans les établissements scolaires : des cas dénoncés à La Réunion et dans l'Hexagone - Ambulanciers en colère : une journée blanche pour alerter sur la crise du transport sanitaire - La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre, les astronautes d'Artémis sur le retour - Saint-Philippe : un pêcheur décède après être tombé en mer - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mercredi agréable (Photo www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise est un volcan bien capricieux semble-t-il. En éruption, je dévale les Grandes Pentes, coupant la RN2 et fonçant droit sur l'océan. Mais au bout de plusieurs jours, plus rien... C'était mal connaitre le volcan qui, quelques jours après, est reparti de plus belle, coupant une nouvelle fois la route des Laves, avant, une fois, de s'arrêter. Est-ce un arrêt définitif ? Une pause ? Comment expliquer ce suspens. Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique Zacharie Duputel, sismologue et directeur adjoint de l’OVPF ont répondu à Imaz Press.

Il y a quelques semaines, un professeur de collège de 47 ans a été suspendu au collège Quartier Français de Sainte-Suzanne, suspecté d'entretenir une relation intime avec une élève de 14 ans. Alors qu'une enquête est en cours, et que la victime présumée a été mise à l'abri, cette affaire vient s'ajouter aux nombreuses enquêtes en cours dans des établissements scolaires à travers la France. Une enquête menée par les ministères de l’Education nationale et de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a par ailleurs montré que les violences sexistes et sexuelles apparaissent dès l’école élémentaire

Ils sont en colère et le font savoir. Ce mardi 7 avril 2026, ce n'est pas seulement pour le prix des carburants que les ambulanciers se mobilisent. Les professionnels du transport sanitaire lancent à La Réunion, comme dans l'Hexagone, une journée blanche "face à l'asphyxie des ambulanciers et au danger pour les patients". Dans le département, seules les missions d'urgence seront assurées. Des opérations de tractages auront lieu devant les différents établissements hospitaliers de l'île. Dans la matinée, c'est une motion sera déposée auprès de l'Agence régionale de santé

Plus de 57 ans après le célèbre cliché du lever de Terre d'Apollo 8, les astronautes d'Artémis II ont immortalisé un coucher de Terre, alors qu'ils remettent le cap mardi vers la planète bleue.

Un pêcheur est tombé en mer à Saint-Philippe ce mardi soir 7 avril 2026 alors qu'il pêchait avec des proches. Récupérée par l’hélicoptère de la Marine nationale, la victime de 23 ans est décédée. Pris en charge en arrêt cardio-respiratoire, les secours n'ont pas pu réanimer le pêcheur.

Pour ce mercredi 8 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée plutôt agréable. Le soleil domine le matin, avec juste quelques nuages porteurs de faibles ondées sur le sud-est. Au fil de la journée, l'intérieur se couvre progressivement et quelques légères averses font leur apparition l'après-midi, mais rien de bien conséquent. Les plages de l'ouest et le secteur gardent de belles périodes ensoleillées. La mer sera agitée à l'ouest et au sud avec l'arrivée d'une longue houle australe.