À la une de ce samedi : incendie rue Ronatunay, cyclone Fytia, nouveau directeur de l’ARS, Thierry Robert à cheval, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 31 janvier 2026 : - [VIDÉO] Saint-Denis : important incendie rue Rontaunay, une case créole à l'abandon part en fumée - Le cyclone tropical Fytia se trouve à moins de 30 km des côtes malgaches, la Grande île en alerte - Rencontre avec Jean-Jacques Coiplet, nouveau Directeur général de l’ARS La Réunion - Saint-Leu : Thierry Robert en selle pour la campagne des municipales - La rétro de la semaine : violences conjugales à Saint-André, un éducateur jugé, accident de parapente, municipales 2026 et risque cyclonique - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Dans la nuit de ce vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026, un important incendie s'est déclenché à l'angle de la rue Rontaunay, en plein centre-ville de Saint-Denis. Une case créole à l'abandon est entièrement partie en fumée. Sur place, plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers et plusieurs véhicules de lutte contre les incendies. Les riverains des habitations aux alentours ont tous été évacués.

À 4 heures ce samedi 31 janvier 2026, le cyclone tropical Fytia se trouve à moins de 30 km des côtes malgaches au niveau de la province de Mahajunga et à 1.225 km de La Réunion. Au nord-ouest de Madagascar, "une dégradation des conditions météorologiques est en cours, accompagnée de très forts cumuls de pluie, de vents très destructeurs voire dévastateurs, d'une mer dangereuse ainsi que d'un risque de submersion marine", indique Météo France. Les zones concernées sont en vigilance rouge. Pour La Réunion, une influence de ce système est probable entre dimanche soir et mardi.

Jean-Jacques Coiplet, administrateur de l’État, a pris ses fonctions de directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion le lundi 15 décembre 2025. Il s'agit de la quatrième ARS qu’il va diriger. Il remplace Gérard Cotellon qui occupait ce poste depuis avril 2022. Le nouveau directeur de l’ARS Réunion a souhaité présenter les grandes lignes de sa feuille de route aux Réunionnais. Premier objectif : faciliter l’accès aux soins et ce malgré l’éloignement ou les inégalités sociales.

Ce vendredi 30 janvier 2026, Thierry Robert a inauguré son QG de campagne dans le quartier de Piton Saint-Leu. C'est à cheval que l'ancien maire de la ville a guidé près de 3.000 militants vers leur nouveau QG. Il est à n’en pas douter le candidat qui mène la campagne la plus longue de ces futures élections municipales de mars 2026. Il a commencé il y a un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux, où il ne mâche pas ses mots.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 :

• Lundi 26 janvier - Violences conjugales à Saint-André : une femme blessée au visage à coups de sabre, son conjoint interpellé

• Mardi 27 janvier - Viol et agression sexuelle sur mineurs : un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse encourt 20 ans de réclusion criminelle

• Mercredi 28 janvier - Saint-Leu : deux blessés dans un accident de parapente, une victime évacuée en urgence absolue

• Jeudi 29 janvier - Municipales 2026 : la campagne bat déjà son plein

• Vendredi 30 janvier - Météo : en février, le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion

Ce samedi 31 janvier 2026, Matante Rosina le dit sans détour : c’est le plus beau jour du week-end, alors autant en profiter. La matinée s’annonce agréable, avec de larges périodes ensoleillées sur l’île. Un vrai temps de balade, de marché ou de pique-nique improvisé. L’après-midi, le gris s’installe doucement dans l’intérieur. Avec un vent d’Ouest en altitude, ce sont surtout les hauteurs de l’Est et du Sud-Est qui reçoivent quelques averses. Le vent reste faible en général, et la mer est peu agitée, parfois un peu plus remuante du côté du Sud Sauvage.