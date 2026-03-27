À la une de ce samedi : Gims mis en examen, scientifiques sur la coulée, court métrage, rétro, écomouillage et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 28 mars 2026 : - Le faiseur de tubes Gims mis en examen dans une vaste affaire de blanchiment - Volcan : les scientifiques au chevet des entrées de lave en mer et des couloirs d'eau très chaude - Kaskavel : un court métrage pour briser le silence sur les violences sexuelles intrafamiliales - La rétro de la semaine : 2ème tour, municipales, La Réunion victime collatérale de la guerre, hausse des carburants, - La Grèce se met à l'écomouillage pour protéger les herbiers des fonds marins - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi ensoleillé, mais quelques pluies en fin d'après midi (Photo www.imazpress.com)

Des scènes musicales au terrain judiciaire: Gims, roi de la chanson francophone, a été mis en examen vendredi dans le cadre d'une affaire de blanchiment aggravé présumé, après avoir été interpellé mercredi à sa descente d'avion à Paris.

Quelques heures avant la fin de l'éruption du Piton de la Fournaise ce mercredi 25 mars 2026, une mission scientifique a pu être menée au large de la coulée. Les premières observations des experts confirment une activité intense à l'interface entre la lave et l'océan, avec deux entrées de lave en mer et des eaux à plus de 40°C, ouvrant de nouvelles pistes d'études

Avec Kaskavel, la réalisatrice réunionnaise Meredith Hoareau signe un film personnel et engagé sur les violences sexuelles intrafamiliales et le poids du silence. Actuellement en phase de post-production, le long-métrage doit être présenté en avant-première en avril 2026

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026 :

• Lundi 23 mars - 2ème tour des municipales 2026 : le scrutin de toutes les surprises

• Mardi 24 mars - Municipales 2026 : la droite (très) fragilisée, la gauche avance (bien) ses pions

• Mercredi 25 mars - Conflit au Moyen-Orient : hausse des carburants, hausse des prix à la consommation… La Réunion, victime collatérale de la guerre

• Jeudi 26 mars - Carburants : Réunionnais.es c'est confirmé, vous allez devoir payer (très cher) à la pompe et dans les rayons des magasins

• Vendredi 27 mars - Monsieur le préfet, pourquoi les Réunionnais devraient, une fois de plus, payer le prix fort pour (sur)vivre

Dans les fonds marins de la baie de Porto Rafti, près d'Athènes, Makis Sotiropoulos, bouteille d'oxygène sur le dos, enfonce une ancre écologique pour protéger les précieux herbiers de posidonie menacés par le mouillage incontrôlé.

Pour ce samedi 28 mars 2026, Matante Rosina prévoit quelques entrées maritimes sur l'est en début de journée, mais qui s'estompe rapidement. Partout ailleurs, le soleil domine le matin. À partir de la mi-journée, les nuages refont leur apparition avec de petites averses dans les hauts. En fin d'après-midi, les averses s'étendent aussi sur une large moitié nord. Bonne nouvelle pour le sud et le sud-ouest, Matante Rosina voit de belles conditions toute la journée de ce côté.