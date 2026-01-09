À la une de ce samedi : une saison difficile pour les abeilles, Erasmus aux Pays-Bas, possible dissolution de l'Assemblée, rétro, préserver les dauphins et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 10 janvier 2026 : - Miel : ruches détruites par Garance, nuisibles... les abeilles ont du mal à produire - Saint-Benoît : dix étudiants en BTS informatique s'envolent pour un stage aux Pays-Bas - Vers une possible organisation de législatives anticipées en mars - La rétro de la semaine : grève des médecins, menace sur les poissons, santé mentale, risque de noyade et arrêts maladies - Dauphins : un rapport scientifique explore des alternatives à la fermeture de la pêche - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : du vent, des nuages, quelques averses et la houle (Photo www.imazpress.com)

Sucré, fruité… le miel de La Réunion a connu une année 2025 en demi-teinte 2025, de l'avis des apiculteurs de l'île. Si certains se réjouissent d'une "très belle année", d'autres ont eu moins de chance. Le cyclone Garance ayant détruit plusieurs ruchers. Une production soumise aux aléas climatiques, mais également aux nuisibles.

Dix étudiants de deuxième année du BTS Services informatiques aux organisations, au lycée Neslon Mandela de Saint-Benoît, s'envoleront le 16 janvier 2026 pour les Pays-Bas, dans le cadre d'une mobilité Erasmus+.

Le premier ministre Sébastien Lecornu aurait demandé au ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, de préparer l’organisation d’éventuelles élections législatives anticipées aux mêmes dates que les municipales, les 15 et 22 mars prochains, selon des informations de l’AFP et du journal Le Monde.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026 :

• Lundi 5 janvier - Arrêts de travail, sanctions financières, surcharge administratives : les raisons de la grève des médecins

• Mardi 6 janvier - Rivières de La Réunion : pollution, barrages et braconnage menacent les poissons et la biodiversité

• Mercredi 7 janvier - À La Réunion la santé mentale va mal et les informations sur les prises en charge sont insuffisantes

• Jeudi 8 janvier - C'est l'été à La Réunion : les plages et bassins sont accueillants mais attention au risque de noyade

• Vendredi 9 janvier - Arrêts maladies : des indemnités journalières versées au compte-goutte et des malades privés de revenus

Un rapport scientifique publié mardi, portant sur les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne, évalue des mesures plus ciblées que la fermeture temporaire de la pêche, reconduite cet hiver, afin de préserver les cétacés - mais aussi la filière.

Matante Rosina ouvre grand ses volets, ce samedi 10 janvier 2026 et retrouve un temps qui lui semble bien familier. Dans sa boule de cristal, le vent continue de souffler gentiment de l’Est à Sud-Est sur les côtes exposées, pendant que les températures restent ni trop chaudes, ni trop fraîches. Au fil de la journée, les nuages grossissent dans l’intérieur de l’île. Dans les Hauts, ils prennent un peu plus d’assurance et laissent échapper quelques averses. Par moments, ces nuages peuvent même venir faire un petit coucou au littoral Nord-Ouest. Côté mer, Matante Rosina conseille la prudence : la mer est agitée à forte sur l'ouest et le sud. La houle australe qui est bien installée en début de journée déferle entre 2 m et 2 m 50 en journée.