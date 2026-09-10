À la une de ce vendredi : résultats scolaires, disparition de Sandrine Laval, agressions sexuelles sur mineurs, alcoolisation fœtale, concours "Écrits pour la fraternité" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 11 août 2026 : - Éducation : malgré une progression, La Réunion toujours à la traine en matière de résultats scolaires - Plaine-des-Cafres : le corps retrouvé à Bourg-Murat est bien celui de Sandrine Laval - Agressions sexuelles sur mineurs : le parquet de Saint-Pierre fait appel de la relaxe du père de famille - Congrès dédié à l’alcoolisation fœtale : le groupe Possessionnais Nantso-M Quintet représente La Réunion à Amiens - La Ligue des droits de l'homme à La Réunion lance le concours "Écrits pour la fraternité" - La pa Météo France i di, sé zot i di – le vent se calme mais le temps reste mitigé ce vendredi (Photo www.imazpress.com)

Les résultats de la dernière enquête Pisa, dévoilés le mardi 8 septembre 2026, ont fait beaucoup de bruit. Ils pointent la baisse continue du niveau des élèves français. Un indicateur inquiétant qui se retrouve aussi à La Réunion où il existe déjà un retard structurel avec l'Hexagone en matière d'éducation.

C'est officiel, le corps retrouvé dans une ravine à Bourg Murat le 5 septembre 2026 est bien celui de Sandrine Laval. L'information a été confirmée par la gendarmerie de La Réunion et le Groupe de recherche de personnes. La quinquagénaire était portée disparu dans le secteur de la Plaine des Cafres depuis le jeudi 20 août 2026.

Le vendredi 4 septembre 2026, un père de famille accusé de viols et d'agressions sexuelles sur ses trois filles a été relaxé "au bénéfice du doute". À Imaz Press, le parquet de Saint-Pierre a indiqué avoir fait appel de la décision. Deux associations de défense des enfants à La Réunion, dénoncent une "enquête bâclée".

Ils s'envolent ce vendredi 11 septembre 2026 pour Amiens. Nantso-M Quintet, un groupe possessionnais, participera à l’ouverture de la 8ème édition du congrès international dédié aux troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) qui aura lieu du 13 au 16 septembre 2026. La France accueille pour la première fois cet évènement, et ce sont des artistes réunionnais qui ont la mission d'animer la soirée. Moment fort du groupe dans l'Hexagone, ils se produiront à la fin de la conférence avec un répertoire de musique réunionnaise.

La Ligue des droits de l'homme à La Réunion lance localement le concours national "Écrits pour la fraternité" pour son édition 2026-2027. Sur le thème choisi, la LDH propose d’"encourager une société basée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, une société qui tourne le dos au repli sur soi et valorise la richesse du collectif".

Pour ce vendredi 11 septembre 2026, Matante Rosina voit que le vent commence enfin à se calmer. Des nuages s'invitent encore avec quelques averses peu menaçantes. L'après-midi, les éclaircies sont présentes mais les nuages cherchent tout de même à s'imposer. La mer reste encore agitée à forte. Restez prudents.