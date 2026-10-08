À la une de ce vendredi : répression policière, 3.000 professeurs remplaçants, garde à vue, projet Meren, Disneyland recrute et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 9 octobre 2026 : - Le gouvernement ordonne de gazer les jeunes et refuse de les écouter : la grande indignité - Lycées : Geffray annonce l'arrivée de 3.000 professeurs remplaçants après une nouvelle journée de mobilisation - Violences en marge des manifestations lycéennes : 98 gardes à vue à La Réunion, 17 personnes présentées à la justice ce vendredi - Projet Meren : lancement d'une consultation publique pour protéger la ressource en eau dans l'est et le nord de l'île - Artistes, danseurs, comédiens : Disneyland Paris recrute à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di – une matinée ensoleillée avant les nuages (Photo www.imazpress.com)

Ce mercredi 7 octobre 2026, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a pris la parole pour tenter, a-t-il dit, d'apaiser les tensions. Mais une phrase a retenu notre attention : "non, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens". Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, juge même "excessif de parler de répression policière". Une affirmation démentie par les vidéos relayées sur les réseaux sociaux. Les images montrent des interventions et des interpellations extrêmement violentes de jeunes manifestants, souvent mineurs. De fait, le gouvernement ordonne de gazer les jeunes et refuse de les écouter, quelle indignité.

Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a annoncé jeudi l'arrivée imminente de 3.000 professeurs remplaçants dans plus de 500 lycées où la situation est la plus critique, après une nouvelle mobilisation des lycéens sur fond de violences urbaines en marge des rassemblements.

Le parquet de Saint-Denis annonce, ce jeudi soir 8 octobre 2026, avoir enregistré 30 mesures de garde à vue depuis hier, mercredi 7 octobre. Des mesures en lien avec la mobilisation lycéenne débutée la semaine dernière dans l'île. Selon la procureure de la République, Véronique Denizot, 17 personnes doivent être présentées à la justice demain, vendredi 9 octobre.

Jusqu'au 7 décembre 2026, le Département de La Réunion lance une vaste consultation publique concernant le projet Meren (Mobilisation des ressources en eau des micro-régions est et nord de La Réunion), destiné à relier en eau, l'est et le nord de La Réunion. Un projet de 291 millions d'euros pour relever le défi de l'eau.

Disneyland Paris débarque à La Réunion les 10 et 12 octobre 2026, à Saint-Pierre et à Saint-Denis à la recherche de talents réunionnais. À travers cette campagne de recrutement, Disneyland Paris ouvre ses castings aux artistes et profils passionnés par la scène, l’animation, la danse ou la comédie. Les candidats recherchés pourront être amenés à incarner l’image du parc devant plusieurs millions de visiteurs chaque année.

Pour ce vendredi 9 octobre 2026, Matante Rosina prévoit un début de journée avec du soleil sur une grande partie de l’île. Les Cirques et les Plaines profitent eux aussi de belles éclaircies. Dans l’après-midi, le temps devient plus gris. Des nuages s'installent entre Saint-Leu et Saint-Denis ainsi que de Sainte-Rose à Saint-Philippe. Quelques averses sont possible.