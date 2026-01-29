À la une de ce vendredi : risque cyclonique, bug aux douanes, gratuité des parkings, renvoi de procès, concours photo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 30 janvier 2026 : - Météo : en février le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion - À La Réunion, un bug informatique perturbe le dédouanement des marchandises - La gratuité des parkings des hôpitaux publics approuvée par les députés - Cour d'appel : renvoi du procès d'un homme soupçonné de diriger un gros trafic de drogue - Département : la saison 3 du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" est lancée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Douceur au réveil et nuages dans les hauts (Photo www.imazpress.com)

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce avec Awo, Blossom et Chenge. La suite s'est toute aussi active avec Dudzai ou encore Ewetse. Une activité qui, selon Météo France, risque de s'accentuer en cette fin janvier avec "le démarrage d'une nouvelle séquence cyclonique aux alentours des terres habitée". Météo France rappelle que janvier et février sont les mois où le risque cyclonique est à son maximum à La Réunion.

À La Réunion, de nombreuses personnes rencontrent des soucis pour récupérer leurs colis envoyés par voie postal. Ces ralentissements sont dus à un problème de dédouanement. Depuis le mercredi 14 janvier 2026, les douanes dans l'île sont affectées par un dysfonctionnement du logiciel Delta. Ce nouveau logiciel est pourtant censé rendre les procédures plus simples. Selon le service des douanes, le blocage des colis a été levé, l'engorgement est en cours de résorption.

L'Assemblée nationale a approuvé jeudi en première lecture une proposition de loi transpartisane proposant la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les personnels et les visiteurs - dans une limite de deux heures pour ces derniers. Le texte, porté par le socialiste Stéphane Hablot, a été adopté avec 43 voix pour et 13 contre (principalement issues des groupes Renaissance et MoDem). La France insoumise s'est abstenue.

Poursuivi pour un important trafic de stupéfiants, Yannis Bley, devait être jugé ce jeudi 29 janvier 20226 par la cour d'appel. Le procès a été renvoyé au vendredi 6 février en raison de l'indisponibilité, pour raison de santé, de l'avocate de la défense. En septembre 2025, le tribunal correctionnel avait condamné le mis en cause, originaire de Créteil en région parisienne à six ans de prison. Le parquet qui avait requis le double de la peine a fait appel. Le trafic porterait par plusieurs kilos de cocaïne, plusieurs centaines de kilos de cannabis et des milliers de cachets de MDMA

"Regarder le monde, c’est toucher à sa diversité". Cette invitation s’adresse aux collégiens de l’océan Indien, à l’occasion de la troisième édition du concours photographique régional, "Monuments de beauté de l’océan Indien". Elle se déroulera jusqu'au 30 avril 2026. Une édition labellisée "Bicentenaire de la photographie".

Ce vendredi 23 janvier 2026, Matante Rosina a sorti sa boule de cristal ce matin. À l’intérieur, elle voit d'abord un beau soleil, surtout dans les hauts. En regardant de plus près, quelques nuages apparaissent et vienne déposer de petites averses l'après-midi, surtout dans le sud et le sud-ouest mais rien de bien méchant. Sa boule tremble un peu : le vent souffle fort et la mer est un peu agitée.