À la une de ce vendredi : payer le prix fort pour (sur)vivre, route sur la lave, fortes chaleurs, les Bleus dominent le Brésil, "Ma thèse en 180 secondes" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 mars 2026 : - Monsieur le préfet, pourquoi les Réunionnais devraient, une fois de plus, payer le prix fort pour (sur)vivre - RN2 : la voie provisoire aménagée sur la coulée de lave avant fin mai, sauf si le volcan se réveille de nouveau - Des températures de 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison : La Réunion prolonge l'été et cela n'a rien à voir avec le volcan - Foot : La France domine le Brésil et prend date en vue du Mondial - Finale locale du concours "Ma thèse en 180 secondes" à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - un bon vendredi (Photo www.imazpress.com)

Faire du covoiturage, voilà la solution que le préfet nous propose pour faire face à l’augmentation des prix des carburants. Lors de sa conférence de presse tenue au Port sous un soleil de plomb à l’entrée de la Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP), Patrice Latron, représentant de l’État sur l’île, a insisté sur les prix déjà en cours dans l’Hexagone. De cette hausse "importante" ayant tardé à arriver sur l'île, il faudrait donc se réjouir. Ah bon... Pourquoi les Réunionnais devraient, une fois de plus, payer le prix fort pour vivre, si ce n'est survivre ?

Une voie provisoire sur la récente coulée de lave de la RN2 d'ici fin mai 2026, si tout va bien et si le volcan ne décide pas de nouveau d'entrer en éruption. C'est ce qu'envisagent la Région et la Direction régionale des routes (DRR), alors que le Piton de la Fournaise s'est rendormi ce mercredi 25 mars 2026. Le chantier prendra plusieurs semaines, le temps que la lave refroidisse. Un mois après le début des travaux, la route pourrait alors être ouverte aux convois.

À La Réunion, les conditions chaudes de ces derniers jours se sont particulièrement faite remarquer. Les températures maximales quotidiennes sont encore souvent 1 à 2 degrés au-dessus des normales, comme depuis plusieurs semaines. Des valeurs plutôt élevées pour la saison confirme Météo France, sans toutefois atteindre des records. Cela n'a rien à voir avec la récente éruption – qui a pris fin mercredi – du Piton de la Fournaise.

L'équipe de France, pourtant réduite à dix en début de seconde période, a pris date en vue du Mondial-2026 en dominant le Brésil (2-1) lors d'un match amical de prestige qui a parfaitement lancé sa tournée américaine à deux mois et demi du coup d'envoi du tournoi, jeudi à Foxborough (Massachusetts).

180 secondes pour convaincre ! C’est le temps dont disposent les doctorants de l’Université de La Réunion pour présenter leurs travaux de recherche de façon compréhensible, à un auditoire non initié. Ils vous donnent rendez-vous le vendredi 27 mars 2026 de 18h à 21h à l’amphithéâtre bioclimatique au campus du Moufia (Saint-Denis). Le vainqueur de cette soirée représentera la recherche réunionnaise lors de la finale outre mer de ce avant de peut-être participer à la finale nationale.

Pour ce vendredi 27 mars 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée avec de larges périodes ensoleillées sur l'île. Mais au fil des heures, les nuages prennent possession de la moitié nord. Suite à cela, des averses modérées apparaissent sur ce secteur et Sainte-Marie n'est pas épargnée. Dans le reste de l'île, le soleil domine.