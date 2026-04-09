À la une de ce vendredi : centrale Albioma au Port, bras de coulée, affaire Caillé, pourparlers entre Israël et le Liban, joëlettes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 10 avril 2026 : - Centrale Albioma au Port : des températures anormalement élevées dans un stockage de granulés de bois, l'Etat prend des mesures préventives - Volcan : un nouveau bras de coulée a atteint les Grandes Pentes avec un front situé à environ 700m d’altitude - Affaire de malversations financières : le tribunal de Saint-Denis va rendre son jugement, François Caillé et David Vital vont être fixés sur leur sort - Des pourparlers entre Israël et le Liban prévus la semaine prochaine à Washington - Le Tampon : le Parc des Palmiers accueille le championnat de La Réunion de joëlettes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un vendredi plutôt agréable (Photo www.imazpress.com)

Une élévation anormale de la température a été détectée en début de semaine dans un dôme de stockage de granulés de bois exploité par Albioma, situé dans la zone portuaire au Port. Informés par l’exploitant, les services de l’État sont en cours d'opération pour déterminer les causes de cet incident et assurent qu'à ce stade, "aucun risque n’est identifié, et la situation reste sous contrôle". L’origine de cette chaleur n’est pas encore identifiée.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 se poursuit en ce vendredi 10 avril 2026. L'activité de fontaine de lave "se focalise principalement sur le nouveau point d'émission qui s'est ouvert juste en amont du cône formé depuis le 13 février", indique l'Observatoire volcanologique. Un nouveau bras de coulée a atteint les grandes pentes au sud des coulées précédentes, avec un front situé à environ 700m d’altitude.

François Caillé, chef d'entreprises, David Vital, homme d'affaires, et leurs co-mis en cause seront fixés sur leur sort ce vendredi matin 10 avril 2026. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis va rendre sa décision dans l'affaire portant sur des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. Lors du procès en février dernier, François Caillé avait admis un système de fausses factures en faveur de David Vital mais avait nié la corruption. La procureure avait réclamé de la prison ferme contre les deux hommes

Des pourparlers entre le Liban et Israël sont prévus la semaine prochaine à Washington, a dit un responsable américain jeudi, après des frappes meurtrières de l'armée israélienne sur le pays voisin qui font peser un risque sur la trêve précaire conclue entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le championnat de La Réunion de joëlettes est un évènement sportif et inclusif qui aura lieu ce samedi 11 avril 2026, au Parc des Palmiers du Tampon. 150 personnes en situation de handicap vont pouvoir participer à des activités de plein air grâce aux bénévoles porteurs des 13 joëlettes présentes sur le site. Rendez-vous dés 6h30 au Parc des Palmiers le 11 avril.

Pour ce vendredi 10 avril 2026, Matante Rosina voit une bande nuageuse s'approcher au sud de l'île, qui viendra progressivement recouvrir celui-ci au fil de la journée. L'île reste dans une masse d'air relativement sèche, ce qui promet une journée globalement agréable. Une ou deux faibles averses dans les hauts en fin d'après-midi. Les côtes nord et ouest profitent quant à elles d'un beau soleil pour la majeure partie de la journée.