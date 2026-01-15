"Le Coruskan" : à l'affiche pour une 10ème semaine à La Réunion, s'exporte vers la Guadeloupe

Le Coruskan, un long métrage réunionnais diffusé sur grand écran pour la première fois le 12 novembre 2025 sur notre île, puis à l'île Maurice, au Cinéma de Bagatelle un mois plus tard. C'est maintenant au tour du public guadeloupéen de découvrir "Le Coruskan". Le film est programmé, le dimanche 25 janvier 2026, pour la soirée d'ouverture de la 8ème édition du Festival "Black History Month" en Guadeloupe. (Photo : Le Coruskan)

Au cinéma à La Réunion depuis le 12 novembre 2025, Le Coruskan, un film tourné en créole et dans le cirque de Cilaos, est toujours à l'affiche en ce début d'année.

Le synopsis, selon son réalisateur Fred Eyriey : "Gito est un homme heureux. Il vit à Cilaos, un cirque montagneux escarpé. Il vit avec son père, ils font des lentilles et du vin et à la mort de son père, Gito va s'apercevoir, avec ses deux amis d'enfance, que la vie est peut-être plus complexe que ce qu'il imaginait au départ. Et ce qui nous a vraiment intéressé, c'est ce rapport justement avec le monde extérieur." Écoutez.

- Un film à petit budget, qui s'exporte en Guadeloupe -

Pour produire Le Coruskan, l'équipe composée de 25 personnes, a eu cinq semaines de tournages : "Peu pour un long métrage mais je voulais une équipe de commandos très réactive", dit le réalisateur, Fred Eyriey.

Un film à petit budget qui sera à l'affiche en Guadeloupe.

"Nous avons eu une totalité liberté. J'ai produit ce film comme je le voulais, avec peu de moyens mais beaucoup de liberté. Pas de pression, pas de validation à chaque étape. Je ne voulais pas faire un film pour gagner de l'argent, mais pour qu'il existe. C'est l'ADN de ce projet. Mieux vaut une petite économie qui protège la liberté qu'un gros budget qui brime de la création", dit Fred Eyriey.

