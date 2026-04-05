"Maman danse aswar" : des soirées dédiées aux mamans et aux femmes

Après avoir conquis plusieurs villes en Europe et fait carton plein aux quatre coins de la France ces derniers mois, le concept de soirées dédiées aux mamans et plus largement aux femmes est enfin arrivé à la Réunion sous le nom de "Maman danse aswar". Les prochaines éditions aura lieu le 18 avril au Reborn à Saint-Pierre et le 15 mai au Mahé Labourdonnais à Saint-Denis (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Un concept qui a rencontré une vraie réussite pour les trois premières éditions qui a réuni à chaque fois plus de 250 femmes venues des quatres coins de l’île en septembre, novembre et janvier dernier.

Avec une moyenne d’âge comprise entre 35 et 44 ans, la soirée a réuni toutes les générations. Certaines sont venues avec leur maman, des femmes de plus 45 ans pour qui le monde de la nuit n’est souvent plus d’actualité.

Toutes réunies autour de ce même sentiment d’appartenance, avec cette envie simple de danser et de décompresser sans complexe entre femmes.

Derrière "Maman danse aswar", se cachent Jennie 37 ans, et Tiffany 30 ans, deux amies, mamans, entrepreneuses, organisatrices d’événements - qui rêvaient d’une soirée où danser et se ressourcer à des horaires adaptés à la vie de famille, dans un cadre safe et sur une playlist familière.

La soirée c’est :

- Réservée à toutes les femmes et aux mères de famille qui souhaitent s’échapper de leur quotidien et se libérer de leur charge mentale

- Une plage horaire plus accessible : de 19h00 à 23h00, parfait pour profiter d’un dancefloor enflammé et rentrer sans culpabiliser

- Une playlist 80’s- 90’s - 2000 qui réveille la nostalgie et donne envie de danser

- Des tapas pour celles qui veulent optimiser et ne pas se soucier du repas avant ou après

- Des stands animés par des marques et entreprises locales dédiées aux femmes

- Un espace photo avec FolieBox, également partenaire de l’événement

Des animations sont donc proposées autour de cette thématique comme "Et si tu avais 2 heures rien que pour toi qu’en ferais tu ?" !

Dans cette volonté d’aller toujours plus loin, l'organisation est en préparation d’un festival 100% dédié aux femmes "Maman en décharge". Un programme pensé dans les moindres détails pour répondre aux problématiques féminines que l’on connaît toutes : féminité, maternité, parentalité, santé mentale, équilibre...

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