Émilie Fontaine nommée responsable départementale des Jeunes Républicains

La fédération Les Républicains de La Réunion prend acte de la nomination de Émilie Fontaine en qualité de responsable départementale des Jeunes Républicains, sur décision de la direction nationale du mouvement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération 974 des Républicains.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de renforcer la structuration de notre mouvement et de dynamiser l’engagement des jeunes à La Réunion.

Sous l’impulsion de la fédération, cette responsabilité devra permettre de développer la mobilisation des jeunes militants, de structurer une équipe engagée sur l’ensemble du territoire et de porter nos idées auprès des nouvelles générations.

La fédération accompagnera pleinement cette démarche dans un esprit de cohésion, de responsabilité et d’efficacité, afin de préparer les échéances politiques à venir.

Nous adressons à Madame Fontaine nos félicitations et nos vœux de réussite dans le cadre de ses nouvelles responsabilités militantes.